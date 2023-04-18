الشباب السعودي يعلن رسميا إنهاء عقد نواف العابد بالتراضي

وكان نواف العابد أجرى عملية جراحية، يوم الثالث والعشرين من شهر فبراير الماضي، بأحد المراكز الطبية في الإمارات، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وذكرت تقارير أن العابد اقترب من إنهاء المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي، ويجري حاليًا تدريبات متنوعة بأحد مراكز التأهيل في الرياض.