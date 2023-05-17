وليد الركراكي يكشف تفاصيل اتصاله مع زكريا أبو خلال إثر خلافه مع مسؤولة فرنسية

كشف وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، عن تفاصيل اتصال هاتفي جمعه بزكريا أبو خلال، نجم نادي تولوز الفرنسي، بعدما تردد عن استبعاده من الفريق، بعدما زعمت تقارير دخوله في مشادة مع لورانس أريباجي، نائبة عمدة مدينة تولوز لشؤون الرياضة.

وأعلن نادي تولوز معاقبة لاعبه المغربي بالتدرب منفردا بعيدا عن المجموعة حتى إشعار آخر.

وأشار النادي إلى أن عقوبة أبو خلال تأتي بسبب الاتهامات التي نشرها "راديو مونت كارلو" بالتحدث بطريقة سيئة مع نائبة عمدة مدينة تولوز خلال نهائي كأس فرنسا.