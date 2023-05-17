وليد الركراكي يكشف تفاصيل اتصاله مع زكريا أبو خلال إثر خلافه مع مسؤولة فرنسية
كشف وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، عن تفاصيل اتصال هاتفي جمعه بزكريا أبو خلال، نجم نادي تولوز الفرنسي، بعدما تردد عن استبعاده من الفريق، بعدما زعمت تقارير دخوله في مشادة مع لورانس أريباجي، نائبة عمدة مدينة تولوز لشؤون الرياضة.
وأعلن نادي تولوز معاقبة لاعبه المغربي بالتدرب منفردا بعيدا عن المجموعة حتى إشعار آخر.
وأشار النادي إلى أن عقوبة أبو خلال تأتي بسبب الاتهامات التي نشرها "راديو مونت كارلو" بالتحدث بطريقة سيئة مع نائبة عمدة مدينة تولوز خلال نهائي كأس فرنسا.
وكان تولوز قد توج بكأس فرنسا بعد الفوز على نانت بخمسة أهداف مقابل هدف وسجل أبو خلال أحد أهداف فريقه.
وفقا لمونت كارلو فإن نائبة عمدة مدينة تولوز طلبت من اللاعب التحلي بالهدوء خلال الاحتفالات إلى أنه رد عليها، قائلا: "من المكان الذي أتيت منه، السيدات لا يتحدثن إلى الرجال بهذه الطريقة".
ورغم أن أريباجي قللت من شأن الواقعة فإن نادي تولوز قرر إبعاد اللاعب الدولي المغربي عن التدريبات لحين التحقيق فيما وصفه بالادعاءات الخطيرة.
رد الركراكي
ولكن وليد الركراكي، قال في تصريحات أبرزتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم الأربعاء: "تفاجأنا كثيرا أنا وطاقمي الفني بهذه الأخبار، إذا كان هناك لاعب واحد لا نتوقعه في هذا النوع من القصص، فإنه زكرياء بالفعل، إنه شاب محترم، لديه قيم حقيقية وتربية جميلة، من والدين منفتحين، كان لنا شرف التعامل معهما".
وأوضح الركراكي أنه تواصل مع اللاعب الدولي المغربي، ونفى له أن يكون قد دخل في شجار مع عمدة مدينة تولوز، وسلوكه لا يسمح له بذلك؛ ففي قطر كانت هناك سيدة مع بعثة الفريق وكان يحترمها بشكل كبير، حتى إنها عندما صرخت خفض رأسه احتراما لها.
وأشار مدرب منتخب المغرب: "إلى أنه يعمل، منذ فترة طويلة من أجل إنقاذ الأطفال في المغرب ويمول دار أيتام في الدار البيضاء بماله الخاص، كما أنشأ ملعب كرة قدم بتعاون مع إحدى الجمعيات.. لهذا السبب صدمتني هذه الأخبار؛ لأنه بعيد كل البعد عن مثل هذه المشاكل”.
وكان أبو خلال قد رفض المشاركة مع تولوز في مواجهة نانت في الدوري الفرنسي بسبب رفضه لارتداء قميص يدعم المثليين.
وأشار تولوز في بيانه إلى أن النادي يحترم اختيارات اللاعبين ولكنه قرر استبعادهم من المباراة.