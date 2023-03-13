القنوات الناقلة لمباريات كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية)

ويُقام الدور الأول للبطولة بمشاركة 24 فريقا يخوض كل منهم مباراتين ذهابًا وإيابًا على مدار شهر مارس الحالي وأبريل المقبل، بحثًا عن البطاقات الست للعبور إلى الدور الثاني، الذي ستقام منافساته في يوليو المقبل بمدن الطائف وأبها والباحة بالمملكة العربية السعودية.

وعلى استاد جذع النخلة في مدينة البصرة العراقية، يلتقي فريق القوة الجوية العراقي مع ضيفه فريق الشباب السعودي، بينما يستضيف فريق الهلال السوداني على ملعبه في مدينة أم درمان نظيره فريق المنامة البحريني، مساء الإثنين.

في حين، تقام مباراة واحدة يوم الثلاثاء، حيث يلتقي فريق المحرق البحريني مع ضيفه فريق السيب العماني على استاد علي بن حمد في العاصمة البحرينية المنامة، فيما ستُلعب ثلاث مباريات على مدار يوم الأربعاء المقبل، حيث يلتقي فريق الجيش الملكي المغربي مع فريق الاتحاد الليبي على ملعب مولاي عبدالله في مدينة الرباط، ويلعب فريق نواذيبو الموريتاني مباراته مع ضيفه فريق شباب الأردن في استاد شيخا بيديه في مدينة نواكشوط، ويلتقي فريق الكويت الكويتي مع فريق شبيبة الساورة الجزائري في استاد الكويت، ومن ثم سيتجدد اللقاء بين فريقي شبيبة الساورة الجزائري والكويت الكويتي على استاد ميلود هدفي في الـ21 من مارس الحالي في مباراة الإياب، لحسم هوية المتأهل منهما إلى المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن تستكمل بقية منافسات الدور الأول على مدار شهر أبريل المقبل في الفترة بين الأول والـ 16 منه، لتحديد الفرق المتأهلة إلى الدور الثاني من البطولة.