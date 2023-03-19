شبيبة القبائل يصعق بترو أتلتيكو ويتأهل لدور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا

سجل دادي الحسين مواقي هدفا في اللحظات الأخيرة ليقود شبيبة القبائل الجزائري للفوز 1-صفر على ضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي والتأهل لدور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم السبت.

ورفع صاحب الأرض رصيده إلى عشر نقاط وهو نفس رصيد الوداد حامل اللقب والمتأهل قبل مباراتهما لتحديد صاحب المركز الأول في الجولة الأخيرة. وإذا تعادل الفريقان سيحتل شبيبة القبائل القمة.

وتجمد رصيد بترو أتلتيكو عند أربع نقاط وهو نفس رصيد فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية وخرج الفريقان من المسابقة.