الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الجزيرة ضد الشارقة في دوري أدنوك

تشهد الجولة الخامسة من عمر دوري أدنوك للمحترفين مواجهة من العيار الثقيل، اليوم الجمعة، بين الجزيرة وضيفه الشارقة.

وتنطلق الجولة، اليوم الجمعة، بمواجهة شباب الأهلي دبي وضيفه اتحاد كلباء، كما يحل العين ضيفا على دبا الفجيرة في نفس التوقيت، بينما يستضيف عجمان منافسه بني ياس.