الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الجزيرة ضد الشارقة في دوري أدنوك
تشهد الجولة الخامسة من عمر دوري أدنوك للمحترفين مواجهة من العيار الثقيل، اليوم الجمعة، بين الجزيرة وضيفه الشارقة.
وتنطلق الجولة، اليوم الجمعة، بمواجهة شباب الأهلي دبي وضيفه اتحاد كلباء، كما يحل العين ضيفا على دبا الفجيرة في نفس التوقيت، بينما يستضيف عجمان منافسه بني ياس.
ويسدل الستار على هذه الجولة، غدا السبت، بلقاء الوحدة ضد النصر، كما يلتقي الوصل منافسه الظفرة ويلعب خورفكان ضد البطائح.
وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الجزيرة والشارقة، فإلى هذه السطور:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (محمد بن زايد) في العاصمة الإماراتية أبوظبي الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات.
وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق فارس عوض، وقناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبدالله السعدي، وقناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق عبدالحميد الجسمي.
ترتيب الفريقين
يحتل الجزيرة المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط بعدما حقق 3 انتصارات وتعادلًا وحيدًا دون خسارة.
وسجل الجزيرة 9 أهداف وتلقى 4 أهداف، ويقوده المدرب الهولندي مارسيل كايزر.
ويحتل الشارقة صدارة ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة بعدما حقق 4 انتصارات متتالية.
وسجل الشارقة 11 هدفا وتلقى هدفين، ويقوده المدرب الروماني أولاريو كوزمين.
وفاز الجزيرة في آخر مواجهة ضد الشارقة بنتيجة 1/0 يوم 4 مارس الماضي.
أفكار الجزيرة
يبحث الجزيرة عن تحقيق الفوز على ملعبه وتعطيل قطار الشارقة، خاصة في ظل بحث فريق العاصمة عن اعتلاء الصدارة.
وقال مارسيل كايزر في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إنه واثق في قدرات لاعبيه بلا حدود ويسعى لتحقيق الفوز وعلاج أي أخطاء ظهرت في الفترة الماضية.
وأوضح أنه لن يقوم بتغيير طريقة لعبه ويعتمد على نفس الأسلوب الذي يراهن عليه منذ سنوات مع الجزيرة.
ويعتمد الجزيرة على تشكيلة تضم حارس المرمى علي خصيف، وأمامه الرباعي خليفة الحمادي ومحمد العطاس وزايد الزعابي وسالم راشد في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط ثولاني سيريرو وبجواره عمر تراوري وعبدالله رمضان، مع ثلاثي الهجوم أشرف بن شرقي وفلورين تاناسي وعلي مبخوت.
خطط الشارقة
يتطلع الشارقة لحصد الفوز الخامس على التوالي واستكمال مشوار العلامة الكاملة.
وقال أولاريو كوزمين المدير الفني للشارقة في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن المواجهة ستكون صعبة بين الفريقين، خاصة أن الجزيرة يملك خيارات هجومية على أعلى مستوى.
وأوضح أنه سيلعب لتحقيق الفوز ويتمنى فقط التوفيق للعودة من أبوظبي بالنقاط الثلاث.
ويغيب عن الشارقة عادل الحوسني، بينما يعتمد كوزمين على تشكيلة تضم حارس المرمى درويش محمد، وأمامه الرباعي شاهين عبدالرحمن وماركوس ميلوني وكوستاس مانولاس والحسن صالح في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط ماجد راشد وبجواره خالد باوزير وأمامهما ميراليم بيانيتش، وعلى الأطراف كايو لوكاس ولوان بيريرا، ويقود خط الهجوم باكو ألكاسير.
وقال شاكر عبدالفتاح، مدرب العين الإماراتي الأسبق، لشبكة "إرم نيوز" إن الجزيرة يملك فريقا مميزا، ولكن الشارقة لديه كوكبة أيضا من النجوم وهو ما يجعل التكهن بنتيجة اللقاء أمر صعب.
وأشار إلى أن الجزيرة يعتمد على السرعات الهجومية والاستحواذ في خط الوسط، بينما يراهن الشارقة على الفاعلية والتنظيم المحكم، خاصة أن كوزمين مدرب منظم وصاحب خبرات.