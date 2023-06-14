من هو ثامر اليمني المرشح لرئاسة نادي النصر السعودي؟
مع إغلاق باب الترشح لرئاسة المؤسسة غير الربحية لنادي النصر السعودي، تم الإعلان عن تقدم 3 مرشحين بأوراقهم لرئاسة مجلس إدارة "العالمي"، وهم مسلي آل معمر، ومهند الداوود، وثامر اليمني.
وبدأ جمهور نادي النصر السعودي في البحث عن هوية المرشحين وخبراتهم السابقة في مجال الإدارة والرياضة.
وتضمنت قائمة اليمني من الأعضاء المرشحين عبد الرحمن الخلف، وفارس البلوي، ومناهل المحيميد، ويزيد بن خزيم.
ويتنافس ثامر اليمني على رئاسة المؤسسة غير الربحية لنادي النصر، بعدما شغل المنصب في 3 شركات أخرى.
وتولى اليمني، الذي يحمل شهادة بكالوريوس علوم حاسب ومعلومات من جامعة الأمير سلطان، منصب الرئيس في شركات المدار الأولى للاستشارات الهندسية، وشمس المدار، وغازابل.
ويستعين في قائمته بكوادر من قطاعات مختلفة مثل السياحة والقانون والتسويق. وتضم القائمة عنصرًا نسائيًا يتمثل في مناهل المحيميد، التي تملك خبرة رياضية على عكس البقية، ومن ضمن مناصبها، تولت مناهل رئاسة علاقات الضيوف في الاتحاد السعودي للسيارات.
وتستحوذ المؤسسة غير الربحية على نسبة 25% من ملكية النادي، وقد ذهبت نسبة الـ75 إلى صندوق الاستثمارات العامة ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية السعودية.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات خلال انعقاد الجمعية العمومية يوم 22 يونيو الجاري.
وعلى صعيد الفريق الأول لكرة القدم، يسعى النصر لتدعيم صفوف الفريق من أجل المنافسات على جميع البطولات الموسم المقبل.
ولم ينجح النصر في التتويج بأي بطولة في الموسم المنقضي، وأنهى الدوري في المركز الثاني، خلف الاتحاد الفائز باللقب، وودع كأس خادم الحرمين الشريفين من نصف النهائي.