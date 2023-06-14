من هو ثامر اليمني المرشح لرئاسة نادي النصر السعودي؟

مع إغلاق باب الترشح لرئاسة المؤسسة غير الربحية لنادي النصر السعودي، تم الإعلان عن تقدم 3 مرشحين بأوراقهم لرئاسة مجلس إدارة "العالمي"، وهم مسلي آل معمر، ومهند الداوود، وثامر اليمني.

وبدأ جمهور نادي النصر السعودي في البحث عن هوية المرشحين وخبراتهم السابقة في مجال الإدارة والرياضة.

وتضمنت قائمة اليمني من الأعضاء المرشحين عبد الرحمن الخلف، وفارس البلوي، ومناهل المحيميد، ويزيد بن خزيم.

ويتنافس ثامر اليمني على رئاسة المؤسسة غير الربحية لنادي النصر، بعدما شغل المنصب في 3 شركات أخرى.