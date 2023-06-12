كولر مدرب الأهلي: حققنا لقب دوري أبطال أفريقيا عن استحقاق

قال مارسيل كولر، مدرب الأهلي المصري، إن فريقه تحكم في مباراة إياب النهائي كما أراد واكتفى بالتعادل 1-1 مع مضيفه الوداد المغربي ليتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11، أمس الأحد.

وحقق الأهلي فوزا غير مطمئن في القاهرة 2-1 بعد أن استقبل هدفا متأخرا، وفي الدار البيضاء تأخر بهدف في الشوط الأول لكنه فرض التعادل بضربة رأس المدافع محمد عبد المنعم قبل 12 دقيقة من النهاية، ليسترد اللقب القاري في الموسم الأول تحت قيادة كولر.

وأبلغ كولر الصحفيين بعد أن أصبح أول سويسري يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا: "نجحنا في تسيير المباراة كما أردنا".