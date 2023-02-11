تدهور الزمالك بين أخطاء مرتضى منصور ونجله وأزمات جيسوالدو فيريرا

تراجعت نتائج فريق الزمالك المصري بشكل واضح، في الآونة الأخيرة، رغم أن الفريق قدم مستويات طيبة في الموسم المنقضي وحسم لقبي الدوري وكأس مصر.

وتوقع مشجعو الزمالك أن يكون الموسم الحالي نقطة انطلاق قوية للفريق الأبيض نحو لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب، منذ العام 2002، ولكن الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ خلال الفترة الأخيرة.

وتلقى الزمالك هزيمة مريرة على يد ضيفه شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 0-1 في افتتاح مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأصبح السؤال لدى جماهير الزمالك: من يتحمّل مسؤولية هذا التراجع الكبير وهو ما تطرحه "إرم نيوز" في التقرير التالي:

تراجع واضح

دخل الزمالك الموسم الحالي متوجًا بلقب الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي وكأس مصر.

وخسر الزمالك في البداية مباراة الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل، التي أقيمت في قطر بنتيجة 1-4 بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 1-1، ثم خسر أيضًا بطولة كأس السوبر المصري على يد الأهلي بنتيجة 0-2 في الإمارات.

وفقد الزمالك لقب كأس مصر على يد بيراميدز في نصف النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 3-4، وتراجعت نتائج الفريق في الدوري المصري، وحصد 29 نقطة من 17 مباراة، ويحتل المركز السادس بفارق 8 نقاط عن الأهلي المتصدر الذي لعب 15 مباراة.

وخاض الزمالك حتى الآن 26 مباراة في الموسم الحالي، وفاز الفريق في 13 مباراة بنسبة 50% فقط، بينما تعادل 7 مرات، وتلقى 6 هزائم.

وخاض الزمالك في العام الحالي 9 مباريات لم يفز خلالها سوى بمباراة واحدة أمام فيوتشر بقيادة المدرب المؤقت أسامة نبيه، بينما تلقى 5 هزائم، وتعادل 3 مرات.