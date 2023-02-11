تدهور الزمالك بين أخطاء مرتضى منصور ونجله وأزمات جيسوالدو فيريرا
تراجعت نتائج فريق الزمالك المصري بشكل واضح، في الآونة الأخيرة، رغم أن الفريق قدم مستويات طيبة في الموسم المنقضي وحسم لقبي الدوري وكأس مصر.
وتوقع مشجعو الزمالك أن يكون الموسم الحالي نقطة انطلاق قوية للفريق الأبيض نحو لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب، منذ العام 2002، ولكن الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ خلال الفترة الأخيرة.
وتلقى الزمالك هزيمة مريرة على يد ضيفه شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 0-1 في افتتاح مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وأصبح السؤال لدى جماهير الزمالك: من يتحمّل مسؤولية هذا التراجع الكبير وهو ما تطرحه "إرم نيوز" في التقرير التالي:
تراجع واضح
دخل الزمالك الموسم الحالي متوجًا بلقب الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي وكأس مصر.
وخسر الزمالك في البداية مباراة الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل، التي أقيمت في قطر بنتيجة 1-4 بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 1-1، ثم خسر أيضًا بطولة كأس السوبر المصري على يد الأهلي بنتيجة 0-2 في الإمارات.
وفقد الزمالك لقب كأس مصر على يد بيراميدز في نصف النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 3-4، وتراجعت نتائج الفريق في الدوري المصري، وحصد 29 نقطة من 17 مباراة، ويحتل المركز السادس بفارق 8 نقاط عن الأهلي المتصدر الذي لعب 15 مباراة.
وخاض الزمالك حتى الآن 26 مباراة في الموسم الحالي، وفاز الفريق في 13 مباراة بنسبة 50% فقط، بينما تعادل 7 مرات، وتلقى 6 هزائم.
وخاض الزمالك في العام الحالي 9 مباريات لم يفز خلالها سوى بمباراة واحدة أمام فيوتشر بقيادة المدرب المؤقت أسامة نبيه، بينما تلقى 5 هزائم، وتعادل 3 مرات.
أزمات فيريرا
دخل الزمالك في أزمات عديدة هذا الموسم بسبب غموض موقف مدربه البرتغالي جيسوالدو فيريرا، الذي ارتكب بعض الأخطاء التكتيكية الواضحة.
وتعامل فيريرا مع الفريق بأكثر من طريقة لعب بين الثلاثة مدافعين وطريقة 4-3-3، لكن تراجع النتائج أدى لحدوث عدة أزمات داخل الفريق أدت لإقالة فيريرا من منصبه عقب الخسارة أمام غزل المحلة.
وفجأة عاد فيريرا مجددًا لقيادة الزمالك رغم رحيل جهازه المعاون البرتغالي وقبوله بالعمل مع الجهاز الفني المؤقت بقيادة أسامة نبيه في ظل تعثر الحصول على الشرط الجزائي.
وقال محمد صلاح، المدير الفني الأسبق للزمالك، لـ"إرم نيوز"، إن وضعية فيريرا مع الفريق أصبحت سيئة، خاصة أن موقف عودته للتدريبات مرة أخرى بعد إقالته جعلته "محروقًا" أمام اللاعبين.
وأشار إلى أن فيريرا لا يتعاون مع أسامة نبيه، المدرب العام، كما أنه لا يوجد فريق في العالم يضم 2 مديرين فنيين، مؤكدًا أن الأفضل حاليًا عودة الهدوء والاستقرار الفني برحيل فيريرا أو أسامة نبيه، وعودة الجهاز المعاون للمدرب البرتغالي.
أخطاء إدارية فادحة
دفع الزمالك ثمن بعض الأخطاء الإدارية الفادحة، في الموسم الحالي، أبرزها الفشل في تعويض بعض النجوم الراحلين، وعلى رأسهم المغربي أشرف بن شرقي، وطارق حامد، بعد تعثر مفاوضات تجديد عقدي الثنائي في الموسم الماضي.
وتعاقد الزمالك مع 9 صفقات جديدة في بداية الموسم الحالي وهم: السنغالي إبراهيما نداي، ونبيل عماد "دونجا"، وعمرو السيسي، والبنيني سامسون أكينيولا، ومصطفى شلبي، وعمر جابر، والمغربي زكريا الوردي، ويوسف حسن، ومصطفى الزناري.
وفشلت إدارة الزمالك في التعاقد مع بعض اللاعبين الذين وعدت بضمهم على رأسهم عمر كمال ظهير أيمن فيوتشر، ومهند لاشين لاعب وسط منتخب مصر الذي رحل للطلائع، ومروان عطية لاعب الاتحاد الذي رحل للأهلي، بجانب فشل التعاقد مع عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز.
واستمر أخطاء إدارة الزمالك متمثلة في مرتضى منصور رئيس النادي، ونجله أمير المشرف على الكرة بالفشل في قيد الثلاثي ناصر منسي، والمغربي أحمد بلحاج، والعائد من الإعارة محمود شبانة، في شهر يناير الماضي، بسبب عدم سداد مديونية الاتحاد المصري.
وزاد التخبط بفشل الإدارة بتوفير الشرط الجزائي للمدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا بعد قرار إقالته والاضطرار مرة أخرى لعودته للفريق.
ووافق الزمالك على رحيل لاعبه إمام عاشور إلى ميتيلاند الدنماركي رغم عدم توفير بدائل، وتحفَّز الكثيرون على مقابل بيعه الذي وصل إلى مليوني ونصف المليون يورو.
وقال عفت نصار، نجم الزمالك الأسبق، لـ"إرم نيوز" إن إدارة القلعة البيضاء تتحمل مسؤولية ما يحدث داخل الفريق تمامًا.
وأشار إلى أن الزمالك يعاني من عدم توفير الاستقرار المالي رغم حديث رئيس الزمالك عن قدراته بتوفير موارد مالية، كما أنه استقدم صفقات أقل من المستوى المنتظر.
وأكد أن الوضع حاليًا في الزمالك ينذر بما هو أسوأ، خاصة أن الفريق الأبيض دخل في دوامة من الأزمات والمشاكل الفنية.
مشاكل اللاعبين
دخل العديد من اللاعبين في أزمات ومشاكل بالجملة في صفوف الزمالك خلال الفترة الأخيرة.
وتتصدر هذه الأزمات خروج مرتضى منصور باتهام الثنائي أحمد فتوح وعبد الله جمعة بتعاطي المخدرات ثم تراجعه مرة أخرى.
وزاد الحديث عن وجود خلافات بين بعض اللاعبين، كما أن رئيس الزمالك بنفسه أكد في تصريحات تلفزيونية وجود "شللية" داخل الفريق.
وعلى الصعيد الفني، يعاني الزمالك من أزمات في بعض المراكز على رأسها عدم وجود صانع ألعاب سوى سيف جعفر الذي لا يملك الخبرات بخلاف ضعف مستوى مهاجمي الفريق وقدراتهم التهديفية هذا الموسم بجانب المشاكل الدفاعية بعد إصابة محمود الونش.
وقال محمد أبو العلا، نجم الزمالك الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن بعض اللاعبين الكبار سيواجهون هذه الأزمات وسيكونون في مواجهة غضب الجماهير رغم أنهم لا يتحملون المسؤولية في ظل عدم وجود مدير كرة أو مسؤول كروي عن الفريق.
وأشار إلى أن الزمالك بحاجة لإعادة ترتيب للأمور وتهيئة الأجواء المناسبة للاعبين سواء بالاستقرار المالي أو الإداري أو توفير المناخ الصحي لكرة القدم.