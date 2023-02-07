اشتباكات بالأيدي في مباراة القاسم والشرطة بالدوري العراقي (فيديو)

شهدت المباراة التي جمعت فريقي القاسم والشرطة في الدوري العراقي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر، اليوم الثلاثاء، شجارا عنيفا بين اللاعبين والأجهزة الفنية للفريقين.

ووفقا للفيديو المتداول من الملعب، فإن الشجار بدأ بين مشرف الكرة بفريق الشرطة علي الشحماني، ومدرب القاسم علي عبد الجبار، كما تدخل أحمد باسل، حارس الشرطة، ليتبادل اللاعبون والأجهزة الفنية الضرب بالأيدي بشكل عنيف.

واندلع هذا الشجار خلال الدقيقة 46، حيث كان التقدم لصالح فريق الشرطة، بهدف جاء عن طريق محمود المواس في الدقيقة 14.

وبعد توقف دام 10 دقائق، أشهر حكم اللقاء أحمد كاظم 6 إنذارات للجهازين الفنيين، مع طرد الشحماني وعبد الجبار.