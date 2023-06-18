موسيماني مديرا فنيا للوحدة الإماراتي

أعلن نادي الوحدة الإماراتي في بيان رسمي تعيين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدربا جديدا للفريق.

ولم يحدد الوحدة، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري، مدة التعاقد مع موسيماني.

وقال النادي في بيانه الرسمي عبر حسابه على "تويتر": "تعلن شركة نادي الوحدة لكرة القدم عن إتمام إجراءات التعاقد مع السيد بيتسو موسيماني، وذلك لقيادة الفريق الأول فنيًا، ورحب مجلس إدارة النادي بموسيماني في موطن الأبطال، متمنين لهُ التوفيق والنجاح في تلبية طموحات قيادة وإدارة النادي، وجماهيره".