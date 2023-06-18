موسيماني مديرا فنيا للوحدة الإماراتي
أعلن نادي الوحدة الإماراتي في بيان رسمي تعيين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدربا جديدا للفريق.
ولم يحدد الوحدة، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري، مدة التعاقد مع موسيماني.
وقال النادي في بيانه الرسمي عبر حسابه على "تويتر": "تعلن شركة نادي الوحدة لكرة القدم عن إتمام إجراءات التعاقد مع السيد بيتسو موسيماني، وذلك لقيادة الفريق الأول فنيًا، ورحب مجلس إدارة النادي بموسيماني في موطن الأبطال، متمنين لهُ التوفيق والنجاح في تلبية طموحات قيادة وإدارة النادي، وجماهيره".
وسيخلف موسيماني الهولندي أرنو بويتنويغ، الذي تسلم قيادة الوحدة مؤقتا بعد مغادرة الإسباني مانويل خيمنيز في مارس الماضي.
ورحل موسيماني عن تدريب الأهلي السعودي يوم الخميس الماضي بعد أن ساعده في العودة لدوري المحترفين بعد عام واحد في الدرجة الثانية.
وانتقل موسيماني، البالغ 58 عاما، من الأهلي المصري، الذي توج معه بلقبين متتاليين بدوري أبطال أفريقيا وحقق معه المركز الثالث بكأس العالم للأندية مرتين، إلى الأهلي السعودي في سبتمبر الماضي عقب هبوطه الصادم لأول مرة في تاريخه.
وكشف موسيماني الشهر الماضي أنه تلقى عرضا لتدريب الزمالك المصري لكن الوقت لم يكن مناسبا لقبوله.
وبلغ الوحدة دور المجموعات في البطولة العربية للأندية على حساب الجيش الملكي المغربي الشهر الماضي.
ونافس على لقب الدوري حتى الجولات الأخيرة وأنهاه بفارق خمس نقاط عن البطل شباب الأهلي.
وسيطمح موسيماني لإعادة لقب الدوري الغائب عن الوحدة منذ 2010 وخوض مسيرة جيدة في دوري أبطال آسيا والبطولة العربية.