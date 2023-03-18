ترتيب هدافي الدوري السعودي

سجل المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم الاتحاد السعودي، "هاتريك" لفريقه في شباك الفتح، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 21 لدوري روشن السعودي.

وتقدم حمدالله بالهدف الأول للاتحاد مع الدقيقة السابعة، ثم تعادل الفتح عن طريق مراد باتنا في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني، سجل حمدالله الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 50، كما أضاف الهدف الخامس للعميد والثالث له مع الدقيقة 97.