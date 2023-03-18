ترتيب هدافي الدوري السعودي
سجل المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم الاتحاد السعودي، "هاتريك" لفريقه في شباك الفتح، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 21 لدوري روشن السعودي.
وتقدم حمدالله بالهدف الأول للاتحاد مع الدقيقة السابعة، ثم تعادل الفتح عن طريق مراد باتنا في الدقيقة 41.
وفي الشوط الثاني، سجل حمدالله الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 50، كما أضاف الهدف الخامس للعميد والثالث له مع الدقيقة 97.
وتقدم حمدالله ليعتلي صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 15 هدفا، ويأتي خلفه البرازيلي تاليسكا، نجم النصر، برصيد 13 هدفا، ثم كارلوس ابريليو، لاعب الشباب، برصيد 12 هدفا.
كما ذكر حساب شبكة "أوبتا"، المتخصص في إحصائيات كرة القدم، عبر موقع “تويتر”، أن حمدالله قد وقع على الهدف رقم 700 لفريق الاتحاد في بطولة دوري المحترفين السعودي.
ويحتل فريق الاتحاد صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 47 نقطة من 20 جولة خاضها الفريق، وذلك قبل مباراة اليوم ضد الفتح والمقامة على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الإحساء.