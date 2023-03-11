إدارة النصر السعودي تنهي خلافها مع الحارس محمد أبو جبل بالتراضي
كشفت صحيفة "الرياضية" أن نادي النصر السعودي أنهى أزمته مع الدولي المصري محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك السابق والبنك الأهلي الحالي، بعدما دخل الثنائي في نزاع وصل لأروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وأوضحت الصحيفة أن الثنائي أنهيا خلاف التعاقد بينهما بالتراضي، ليقررا إغلاق القضية المرفوعة.
ولم تكشف التقارير الصحفية ما دار بين الثنائي حتى يتم إغلاق القضية بشكل نهائي.
وكان النصر السعودي قد خسر قضيته أمام محمد أبو جبل، حيث تم إلزام الجانب السعودي بسداد قيمة العقد للاعب بالكامل.
وتعود القضية إلى توقيع أبو جبل على عقود الانتقال إلى فريق النصر السعودي في فبراير 2022، بعد دخوله الفترة الحرة مع ناديه السابق الزمالك، ثم تراجع العالمي عن إتمام الصفقة رسميًا، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2022-2023؛ ليقدم أبو جبل شكوى رسمية أمام "فيفا".
وكان النصر قد خسر مؤخرا أمام نظيره الاتحاد في قمة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، يوم الخميس.
ووصل الاتحاد إلى النقطة 47، بفارق نقطة واحدة أمام النصر وأربع نقاط عن الشباب ثالث الترتيب.