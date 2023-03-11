إدارة النصر السعودي تنهي خلافها مع الحارس محمد أبو جبل بالتراضي

كشفت صحيفة "الرياضية" أن نادي النصر السعودي أنهى أزمته مع الدولي المصري محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك السابق والبنك الأهلي الحالي، بعدما دخل الثنائي في نزاع وصل لأروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأوضحت الصحيفة أن الثنائي أنهيا خلاف التعاقد بينهما بالتراضي، ليقررا إغلاق القضية المرفوعة.

ولم تكشف التقارير الصحفية ما دار بين الثنائي حتى يتم إغلاق القضية بشكل نهائي.