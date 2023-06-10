ترتيب الدوري التونسي.. النجم والأفريقي يتعادلان مع الترجي والاتحاد المنستيري

تعادل النجم الساحلي المتصدر دون أهداف مع ضيفه الترجي في الدوري التونسي الممتاز، اليوم السبت، وتعثر ملاحقه الأفريقي بتعادله مع الاتحاد المنستيري، ليستمر الصراع على الصدارة كما هو.

ووصل النجم إلى 27 نقطة في صدارة مرحلة التتويج وبفارق أربع نقاط عن الأفريقي، قبل ثلاث جولات من النهاية، بينما بقي الترجي في المركز الثالث برصيد 21 نقطة.

وتلقى سومايلا سيديبي لاعب النجم البطاقة الحمراء في الدقيقة 74 بعد العودة لحكم الفيديو المساعد؛ لتدخله بقوة على غيث الوهابي.

وأكمل الترجي المباراة أيضا بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه محمد علي بن حمودة، عقب خطأ ضد جاك مبي لاعب النجم قبل أربع دقائق من النهاية، ليتلقى البطاقة الصفراء الثانية ويغادر الملعب.

وفي مباراة بالتوقيت ذاته، تجنب الأفريقي الخسارة قرب النهاية وتعادل 1-1 مع ضيفه المنستيري، ليحتفظ بآماله في المنافسة.

ومنح عبد القادر بوطيش التقدم بهدف للاتحاد المنستيري قبل 20 دقيقة من النهاية، لكن حمدي العبيدي مهاجم الأفريقي أدرك التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

ورفع المنستيري رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع، ليتقدم بنقطتين على اتحاد بنقردان خامس الترتيب.