كأس الملك سلمان للأندية: الصفاقسي يتعادل مع قطر.. وتشرين يهزم المريخ

تعادل الصفاقسي التونسي 1-1 مع مضيفه قطر القطري في إياب الدور الأول لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية)، اليوم الثلاثاء، ليعبر الصفاقسي نحو الدور التالي للبطولة.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت في تونس، الأسبوع الماضي، قد انتهت بتعادل الفريقين سلبيًا ليعبر الصفاقسي بعد تطبيق قاعدة الهدف خارج الأرض.

وسجل معتصم البسطامي للصفاقسي، بينما هزَّ خافيير باستوري الشباك لصالح قطر القطري في اللقاء الذي أقيم على استاد سحيم بن حمد.

يشار إلى أن الصفاقسي تأهل لمواجهة الهلال السوداني في الدور المقبل.