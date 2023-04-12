كأس الملك سلمان للأندية: الصفاقسي يتعادل مع قطر.. وتشرين يهزم المريخ
تعادل الصفاقسي التونسي 1-1 مع مضيفه قطر القطري في إياب الدور الأول لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية)، اليوم الثلاثاء، ليعبر الصفاقسي نحو الدور التالي للبطولة.
وكانت نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت في تونس، الأسبوع الماضي، قد انتهت بتعادل الفريقين سلبيًا ليعبر الصفاقسي بعد تطبيق قاعدة الهدف خارج الأرض.
وسجل معتصم البسطامي للصفاقسي، بينما هزَّ خافيير باستوري الشباك لصالح قطر القطري في اللقاء الذي أقيم على استاد سحيم بن حمد.
يشار إلى أن الصفاقسي تأهل لمواجهة الهلال السوداني في الدور المقبل.
وفي مباراة ثانية أقيمت على استاد الأمير عبد الله الفيصل في جدة، فاز تشرين السوري على المريخ السوداني 1-صفر.
وجاء هدف تشرين الوحيد عبر لاعبه عبد الرزاق المحمد.
وكانت نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت، يوم الجمعة الماضي، هي فوز المريخ 2-1 في جدة أيضًا ليعبر تشرين للدور التالي بفضل تطبيق قاعدة الهدف خارج الأرض.
بينما تأهل نادي النهضة العُماني رسميًا للدور الثاني من بطولة كأس الملك سلمان للأندية بعدما تخلف نادي شباب الخليل الفلسطيني عن الحضور، حيث فاز نادي النهضة في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0.