تقرير: مسلي آل معمر تقدم باستقالته من رئاسة النصر السعودي

وأوضحت الصحيفة، أنه "من المتوقع إعلان قبول استقالة رئيس النصر خلال اليومين المقبلين، وحلّ مجلس الإدارة الحالي، على أن يتم تكليف أمين عام النادي لتسيير أمور النادي خلال الفترة المقبلة، وتحديد موعد لعقد جمعية عمومية، وفتح باب الترشح لرئاسة النصر قبل نهاية الموسم الحالي".

وكان نادي النصر قد خسر في السوبر السعودي من الاتحاد بثلاثية مقابل هدف، يناير الماضي، وبعدها من الوحدة بهدف نظيف، أمس، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين.

ويحتل نادي النصر، وصافة بطولة الدوري السعودي برصيد 53 نقطة، خلف الاتحاد المتصدر بـ 3 نقاط.

وأصبح النصر مهددًا بالخروج من الموسم خالي الوفاض، بالإضافة إلى إمكانية عدم المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال آسيا.