ترتيب هدافي الدوري السعودي
تاليسكا يقفز للصدارة
قفز البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم النصر السعودي، إلى صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي، بعدما سجل ثنائية لفريقه في مواجهة العدالة، مساء الثلاثاء، بدوري روشن.
ويلتقي النصر مع العدالة على أرضية استاد الأمير عبد الله بن جلوي، ضمن لقاءات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.
وجاءت ثنائية تاليسكا في الدقيقتين 55 و78.
ورفع تاليسكا رصيده في صدارة هدافي الدوري السعودي إلى 16 هدفا، ويخطف الصدارة من المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم الاتحاد، بـ15 هدفا، ثم أوديون إيغالو، نجم الهلال، برصيد 15 هدفا، ويأتي خلفه كارلوس ابريليو، نجم الشباب، برصيد 12 هدفا، ثم كريستيانو رونالدو برصيد 11 هدفا.
ويتواجد النصر في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 49 نقطة، بينما يحل العدالة في المركز الخامس عشر ولديه 17 نقطة.