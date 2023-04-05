قفز البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم النصر السعودي، إلى صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي، بعدما سجل ثنائية لفريقه في مواجهة العدالة، مساء الثلاثاء، بدوري روشن.

ويلتقي النصر مع العدالة على أرضية استاد الأمير عبد الله بن جلوي، ضمن لقاءات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

وجاءت ثنائية تاليسكا في الدقيقتين 55 و78.