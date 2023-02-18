الأهلي المصري يسقط أمام الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

حقق الهلال السوداني فوزا مهما على حساب نظيره الأهلي المصري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

مجموعة الأهلي والهلال، تضم كذلك كلًا من صن داونز الجنوب أفريقي والقطن الكاميروني.

وفي الدقيقة 54 احتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء الأهلي، تقدم اللاعب ماكابي ليليبو لتسديدها.

وسجل ماكابي ليليبو الهدف الأول للهلال بعدما أسكن الكرة من تسديدة في اتجاه مرمى الشناوي الذي تسبب في دخول الكرة لمرمى الأهلي.