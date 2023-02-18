الأهلي المصري يسقط أمام الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)
حقق الهلال السوداني فوزا مهما على حساب نظيره الأهلي المصري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
مجموعة الأهلي والهلال، تضم كذلك كلًا من صن داونز الجنوب أفريقي والقطن الكاميروني.
وفي الدقيقة 54 احتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء الأهلي، تقدم اللاعب ماكابي ليليبو لتسديدها.
وسجل ماكابي ليليبو الهدف الأول للهلال بعدما أسكن الكرة من تسديدة في اتجاه مرمى الشناوي الذي تسبب في دخول الكرة لمرمى الأهلي.
ثم تحصل الهلال على ضربة جزاء في الدقيقة 66، إثر مخالفة على حمدي فتحي، ليتولى اللاعب مكابي ليليبو تنفيذها، لكن محمد الشناوي نجح في التصدي لها، ببراعة.
ودخل الشناوي في اشتباك لفظي مع طبيب الهلال، بعدما طالبه بالإسراع في علاج أحد لاعبي الفريق السوداني الذي سقط مصابا في أرضية الملعب قبل 10 دقائق من نهاية اللقاء.
وتطور الأمر لاشتباك بين الثنائي وتدخل لاعبو الفريقين لاحتواء الأزمة في ظل عصبية وانفعال الشناوي.
ولم يلعب الأهلي في الجولة الأولى لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال ضد القطن الكاميروني، بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية.
وحصد فريق الهلال أول 3 نقاط له ليقفز للمركز الثاني بالمجموعة خلف صن دوانز الجنوب أفريقي المتصدر، فيما يحتل فريق الأهلي المركز الثالث دون أي نقطة في مباراة هي الأولى له بدور المجموعات عكس صن دوانز والهلال اللذين خاضا مباراتين.