طارق حامد: لو كان اسمي "طارق حامديتش" لما تعرضت لانتقادات (فيديو)

أصبح المصري طارق حامد أحد أهم لاعبي خط وسط الاتحاد، متصدر الدوري السعودي، لكن صفقة انتقاله في بداية الموسم تعرضت لانتقادات لاذعة بسبب أسلوبه العنيف في اللعب.

وتحدث البعض قبل بداية الموسم الحالي عن أن البرتغالي نونو إسبريتو سانتو، مدرب الاتحاد الجديد، لا يرغب في اللاعب المصري.

لكن حامد القادم من الزمالك أصبح أحد ركائز خط وسط الاتحاد وقاده إلى لقب كأس السوبر السعودي في يناير الماضي، وهي البطولة الأولى للفريق منذ 2018.

وجاء اللقب ليفتح الطريق أمام الاتحاد نحو التقدم لصدارة الدوري الذي فرط الفريق فيه في الموسم الماضي لصالح الهلال.