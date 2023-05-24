الكويت تستضيف بطولة "خليجي 26" في ديسمبر 2024
أعلن اتحاد كأس الخليج العربي استضافة الكويت النسخة الـ26 من بطولة كأس الخليج في ديسمبر 2024.
وفي جمعيته العمومية، التي تضم ثماني دول أعضاء، قرر اتحاد كأس الخليج، إقامة البطولة التي بدأت عام 1970، في شهر ديسمبر 2024.
كما تم منح مدة شهر للاتحادات الخليجية حتى تتقدم لتكون بديلة للكويت في حال تعذر إقامتها هناك.
وكان اتحاد كأس الخليج العربي قال سابقا إن اختيار موعد البطولة جاء تجنبا لتعارضها مع كأس آسيا.
وجدّد الاتحاد انتخاب رئيسه الحالي حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، ونائبه رئيس الاتحاد العماني سالم الوهيبي لولاية جديدة مدتها أربع سنوات.
وفازت قطر بحق استضافة النسخة المقبلة من كأس آسيا بعد اعتذار الصين لأسباب تتعلق بمكافحة فيروس كورونا.
وستستضيف قطر كأس آسيا خلال الفترة بين 12 يناير والعاشر من فبراير 2024.
وتستعد الكويت، التي يتسيّد منتخبها سجلات البطولة بعشرة ألقاب، لاستضافة البطولة للمرة الخامسة بعد أعوام 1974 و1990 و2003 و2017.
وتوج المنتخب العراقي بلقبه الرابع في البطولة خلال النسخة الماضية التي استضافها على أرضه في محافظة البصرة الجنوبية في يناير الماضي، بعد 44 عامًا على استضافة بغداد لخليجي 5 عام 1979.
وجاءت خطوة تأسيس اتحاد كأس الخليج العربي في سياق ترتيب بطولات كأس الخليج باعتماد اختيار البلد المنظم على أساس "الملف" وليس الدور، كما كان معتمدًا في النسخ السابقة.