الكويت تستضيف بطولة "خليجي 26" في ديسمبر 2024

أعلن اتحاد كأس الخليج العربي استضافة الكويت النسخة الـ26 من بطولة كأس الخليج في ديسمبر 2024.

وفي جمعيته العمومية، التي تضم ثماني دول أعضاء، قرر اتحاد كأس الخليج، إقامة البطولة التي بدأت عام 1970، في شهر ديسمبر 2024.

كما تم منح مدة شهر للاتحادات الخليجية حتى تتقدم لتكون بديلة للكويت في حال تعذر إقامتها هناك.

وكان اتحاد كأس الخليج العربي قال سابقا إن اختيار موعد البطولة جاء تجنبا لتعارضها مع كأس آسيا.

وجدّد الاتحاد انتخاب رئيسه الحالي حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، ونائبه رئيس الاتحاد العماني سالم الوهيبي لولاية جديدة مدتها أربع سنوات.