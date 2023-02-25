شبيبة القبائل يسقط أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

أحيا فيتا كلوب آماله في دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه بهدف دون رد على ضيفه شبيبة القبائل الجزائري بفضل هدف ليما مابيدي في الشوط الثاني، اليوم السبت.

وتوقف رصيد شبيبة القبائل عند أربع نقاط من ثلاث مباريات متساويا مع بترو أتلتيكو الأنجولي.

وحصد فيتا كلوب القادم من الكونغو الديمقراطية أول ثلاث نقاط ليتساوى مع الوداد حامل اللقب قبل مواجهتهما، نهاية الأسبوع الحالي، والتي تأجلت لمشاركة بطل المغرب في كأس العالم للأندية.

وخرج عبدالرحمن مجادل حارس شبيبة القبائل لإبعاد تمريرة عرضية قبل وصولها إلى أحد لاعبي فيتا كلوب، لكنها تهيأت أمام مابيدي عند حدود منطقة الجزاء ليسددها ضعيفة في الشباك في الدقيقة 65.

ويمر شبيبة القبائل بموسم سيئ؛ إذ يحتل المركز قبل الأخير في الدوري الجزائري، ولم يفز في آخر ثلاث مباريات بالبطولة.