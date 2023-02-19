ترتيب مجموعة الزمالك بعد فوز الترجي على شباب بلوزداد

اقتنص فريق الترجي التونسي فوزا مهما على حساب شباب بلوزداد، مساء اليوم السبت، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وسجل حمدو الهوني الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 80 بتسديدة صاروخية سكنت شباك حارس مرمى شباب بلوزداد.

ولم يهدد الترجي مرمى صاحب الأرض قبل فرصة الهدف إلا بتسديدة من لاعب الوسط محمد علي بن رمضان في الدقيقة 57.

وكاد شباب بلوزداد أن يتقدم بعد خمس دقائق من الشوط الثاني بعدما رد إطار المرمى تسديدة أكرم بوراس.

وأهدر أنايو إيوالا فرصة خطيرة بعدما راوغ الحارس معز بن شريفية وسدد في المرمى لكنها مرت بجوار القائم مباشرة في الدقيقة 70.

وبعدها بدقيقتين حول ليونيل وامبا كرة برأسه لكن حارس الترجي شريفية تصدى لها.