ما الذي يحتاجه الاتحاد والنصر لاقتناص أحدهما لقب الدوري السعودي؟

لكن الاتحاد ما زال متفوقا على النصر في صراع المنافسة التي تُحسم بناء على المواجهات المباشرة عند التساوي في عدد النقاط، إذ انتصر في مباراة وتعادل في الأخرى.

ويحتاج "العميد" إلى 6 نقاط فقط من 3 مباريات، أي أنه يحتاج للفوز في مباراتين فقط من أصل ثلاث من أجل حصد لقب دوري روشن السعودي، وذلك في حال فوز "العالمي" بجميع المباريات المتبقية.

ويستضيف الاتحاد منافسه الباطن متذيل الترتيب الأسبوع المقبل، وإن انتصر في هذه المباراة فسيتمكن من حصد اللقب للمرة الأولى منذ 2009 عندما يحل ضيفا على الفيحاء صاحب المركز الـ12 في الجولة قبل الأخيرة.

ويختتم الاتحاد مشواره باستضافة الطائي صاحب المركز السابع.