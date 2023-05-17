ما الذي يحتاجه الاتحاد والنصر لاقتناص أحدهما لقب الدوري السعودي؟
يخوض الاتحاد مباريات أسهل من منافسه النصر في الجولات الثلاث الأخيرة في صراعهما على لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.
وفرط الاتحاد في تقدمه بهدفين على الهلال ليتعادل 2-2، بينما فاز النصر 2-صفر على الطائي لتشتعل المنافسة من جديد، أمس الثلاثاء.
ويملك الاتحاد 63 نقطة متقدما بثلاث نقاط على النصر ثاني الترتيب، بينما يأتي الشباب في المركز الثالث وله 53 نقطة قبل مواجهة الوحدة، يوم الخميس.
لكن الاتحاد ما زال متفوقا على النصر في صراع المنافسة التي تُحسم بناء على المواجهات المباشرة عند التساوي في عدد النقاط، إذ انتصر في مباراة وتعادل في الأخرى.
ويحتاج "العميد" إلى 6 نقاط فقط من 3 مباريات، أي أنه يحتاج للفوز في مباراتين فقط من أصل ثلاث من أجل حصد لقب دوري روشن السعودي، وذلك في حال فوز "العالمي" بجميع المباريات المتبقية.
ويستضيف الاتحاد منافسه الباطن متذيل الترتيب الأسبوع المقبل، وإن انتصر في هذه المباراة فسيتمكن من حصد اللقب للمرة الأولى منذ 2009 عندما يحل ضيفا على الفيحاء صاحب المركز الـ12 في الجولة قبل الأخيرة.
ويختتم الاتحاد مشواره باستضافة الطائي صاحب المركز السابع.
وعلى الجانب الآخر، لا بديل أمام النصر سوى الفوز في جميع مبارياته الثلاث الأخيرة.
ويخوض النصر مواجهة صعبة أمام الشباب ثم يلعب أمام الاتفاق ثامن الترتيب ويختتم المسابقة وسط جماهيره أمام الفتح صاحب المركز السادس.
ويحتاج النصر إلى الفوز في جميع المباريات المتبقية من أجل حصد لقب دوري روشن السعودي، بشرط أن يخسر الاتحاد في مباراة ويتعادل في أخرى على الأقل.
وفي حال فوز الاتحاد بمباراتين فلن يحصل النصر على البطولة، لذلك فإن الحل الوحيد هو أن يسقط "العميد" في مواجهتين.