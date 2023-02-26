الرجاء يحافظ على بدايته المثالية بالفوز على حوريا كوناكري في دوري أبطال أفريقيا
حافظ الرجاء المغربي على بدايته المثالية في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد فوزه 2-صفر على ضيفه حوريا كوناكري الغيني، اليوم السبت.
وافتتح حمزة خابا التسجيل للرجاء قبل دقيقتين من الاستراحة، وأضاف البديل نوفل الزرهوني الهدف الثاني في الدقيقة 89.
ورفع الرجاء رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة متفوقا بخمس نقاط على حوريا كوناكري ثاني الترتيب.
ويأتي سيمبا التنزاني في المركز الثالث بثلاث نقاط بعد انتصاره 1-صفر على مضيفه فايبرز الأوغندي متذيل الترتيب بنقطة واحدة.
ويستطيع الرجاء حسم تأهله إلى دور الثمانية لو انتصر على حوريا في غينيا بعد نحو أسبوعين.
وافتقر الرجاء للفاعلية في بداية المباراة إلى أن هز المهاجم خابا الشباك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
واستمرت مشاكل الرجاء بعد الاستراحة، لكن الفريق الضيف شكل خطورة في هجماته القليلة، إذ هدد مرمى الحارس أنس الزنيتي في مناسبتين.
وحسم البديل الزرهوني فوز الفريق المغربي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.