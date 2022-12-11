الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري

تشهد منافسات الدوري المصري، مساء اليوم الأحد، مواجهة قوية تجمع بين فريقي الزمالك وبيراميدز، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة باستاد القاهرة الدولي.

وتقام أيضا اليوم الأحد 3 مواجهات أخرى، تبدأ بلقاء غزل المحلة أمام ضيفه الداخلية، بجانب لقاء طلائع الجيش مع المصري البورسعيدي، كما يلتقي سموحة منافسه "المقاولون العرب".

وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة باستاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة للدوري المصري مع دقات الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بصوت المعلق حاتم بطيشة.