الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري
تشهد منافسات الدوري المصري، مساء اليوم الأحد، مواجهة قوية تجمع بين فريقي الزمالك وبيراميدز، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة باستاد القاهرة الدولي.
وتقام أيضا اليوم الأحد 3 مواجهات أخرى، تبدأ بلقاء غزل المحلة أمام ضيفه الداخلية، بجانب لقاء طلائع الجيش مع المصري البورسعيدي، كما يلتقي سموحة منافسه "المقاولون العرب".
وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة باستاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة للدوري المصري مع دقات الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.
وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بصوت المعلق حاتم بطيشة.
ترتيب الفريقين
يحتل الزمالك، حامل اللقب، المركز الثالث في جدول الترتيب بقيادة مديره الفني البرتغالي جيسوالدو فيريرا برصيد 11 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي المتصدر.
وحقق الزمالك 3 انتصارات وتعادل مرتين دون هزيمة، وسجل الفريق الأبيض 11 هدفا واستقبل 3 أهداف فقط.
ويحتل بيراميدز بقيادة مديره الفني اليوناني تاكيس جونياس المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة أيضا.
وحقق بيراميدز 3 انتصارات أيضا، وتعادل مرتين دون هزيمة، وسجل بيراميدز 6 أهداف ولم تهتز شباكه سوى بهدف وحيد.
تاريخ المواجهات
بدأ لقاء الزمالك وبيراميدز تحت المسمى القديم للأخير (الأسيوطي سبورت) في موسم 2014 - 2015 وفاز الزمالك بنتيجة 3-1 وأيضا بنتيجة 2-0 ثم فاز الفريق الأبيض في موسم 2017 - 2018 بنتيجة 1-0 و2-1.
وكان اللقاء الأول تحت مسمى بيراميدز في الدوري موسم 2018 - 2019 وانتهى بالتعادل بنتيجة 3-3، بينما فاز بيراميدز في جولة الإياب بنتيجة 1-0 وتغلب الزمالك في نهائي كأس مصر بنتيجة 3-0.
وتقابل الفريقان في الدوري موسم 2019 - 2020 وفاز الزمالك بنتيجة 2-0 ذهابا وإيابا ثم تعادلا بالنتيجة نفسها 1-1 في الدوري موسم 2020 - 2021، بينما تغلب الزمالك بنتيجة 3-2 في الدور الأول للدوري في الموسم الماضي وفاز الفريق الأبيض بنتيجة 3-0.
أسلحة الزمالك
يخوض الزمالك مواجهة الليلة باحثا عن تحقيق الفوز ومصالحة الجماهير بعد ضياع بطولة كأس السوبر المصري أمام الأهلي منذ عدة أسابيع وتعزيز موقفه في حملة الدفاع عن لقب الدوري.
واستعاد الزمالك توازنه في الدوري المصري بالفوز العريض الذي حققه مؤخرا على حساب طلائع الجيش بنتيجة 4-0 ليتجاوز التعادل في لقاءي إنبي ثم المصري البورسعيدي.
ويغيب عن صفوف الزمالك عدة لاعبين بسبب الإصابات والإيقاف بخلاف بعض الأمور الفنية على رأسهم محمود حمدي "الونش" والتونسي سيف الدين الجزيري وعمر جابر ومحمد عبد الشافي.
ومن المرجح أن يعتمد فيريرا على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد عواد وأمامه خط الدفاع بقيادة مصطفى الزناري "محمد عبد الغني" وحسام عبد المجيد والتونسي حمزة المثلوثي.
ويقود خط الوسط عمرو السيسي وبجواره إمام عاشور ويمينا سيد عبدالله ويسارا أحمد أبو الفتوح، بينما يقود خط الهجوم أحمد سيد "زيزو" ومصطفى شلبي ويوسف حسن.
أوراق بيراميدز
يتطلع بيراميدز أيضا لتحقيق الفوز الغائب على حساب الزمالك منذ يوم 23 أبريل 2019 قبل 3 أعوام و9 أشهر تقريبا.
ولم تهتز شباك بيراميدز في آخر 5 مباريات خاضها الفريق، وهو ما يعكس قوة دفاع الفريق الذي يقوده المدرب تاكيس جونياس.
ويغيب عن صفوف بيراميدز القائد عبد الله السعيد بعد أنباء بشأن تشاجره مع مصطفى فتحي خلال لقاء "المقاولون العرب" بجانب محمود صابر الذي يغيب أيضا.
ويعتمد بيراميدز على تشكيلة تضم حارس المرمى أحمد الشناوي وأمامه الرباعي علي جبر وأحمد سامي والمغربي محمد الشيبي ومحمد حمدي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط البوركيني بلاتي توريه وبجواره المغربي وليد الكرتي ويمينا مصطفى فتحي ويسارا إسلام عيسى، بينما يقود الهجوم التونسي فخر الدين بن يوسف وخلفه رمضان صبحي.
وقال حماده طلبة، لاعب الزمالك وبيراميدز الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن الغيابات ستؤثر على صفوف الفريقين، خاصة أن بيراميدز يفتقد خدمات عبد الله السعيد العقل المفكر بخلاف أن الزمالك لديه أيضا غيابات مهمة في الشق الهجومي.
وأوضح أن فيريرا سيلعب بخطة لغلق المساحات مع استغلال سرعات زيزو ومصطفى شلبي، مؤكدا أن الأطراف أيضا ستكون نقطة قوة بيراميدز خاصة في وجود رمضان صبحي ومصطفى فتحي.