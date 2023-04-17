تقرير: جيرو نجم ميلان على رادار الهلال السعودي

وأوضح التقرير أن "إدارة الهلال كلفت أحد الوكلاء السعوديين بالتفاوض المباشر مع اللاعب ووكيله والمقربين منه، لمعرفة طلباته وردِّه على الصفقة المحتملة، حيث سيكون هو الهدف الرئيسي للنادي في الميركاتو الصيفي على مستوى خط الهجوم".

وأكدت الصحيفة، نقلا عن مصادرها، أن صفقة جيرو إذا جرت ستكون بدعم كامل من إدارة الهلال، وليس لها أي علاقة بدعم وزارة الرياضة المنتظر، الذي يهدف إلى التعاقد مع أفضل النجوم العالميين وضمهم إلى الدوري السعودي للمحترفين.

ويعيش جيرو فترة تألق مع ميلان، حيث شارك، حتى الآن، في 37 مباراة بجميع المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 12 هدفاً، مع صناعة 6، بالإضافة إلى قيادة ناديه بنجاح في منافسات دوري أبطال أوروبا، الذي وصل فيه الفريق الإيطالي إلى الدور ربع النهائي، مع فوزه ذهاباً على نابولي بهدف نظيف.