لماذا فجرت رباعية فلامنغو الغضب ضد إدارة الأهلي المصري؟
تبخرت أحلام النادي الأهلي المصري في الحفاظ على الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في المغرب وتوج بها ريال مدريد الإسباني بفوزه على الهلال السعودي بنتيجة (5-3) في النهائي.
وخسر الأهلي أمام فلامنغو البرازيلي بنتيجة (2-4) في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، مساء السبت، ليحتل الفريق المصري المركز الرابع في مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2012.
وعبرت مجموعة من جماهير الأهلي المصري عن غضبها تجاه إدارة القلعة الحمراء وعلى رأسها محمود الخطيب، رئيس النادي، بعد رباعية فلامنغو، وهو ما تطرحه "إرم نيوز" في التقرير التالي:
صفقة المهاجم السوبر
يعد السبب الرئيسي في الانتقادات التي عبر عنها العديد من مشجعي الأهلي للإدارة عدم التعاقد مع مهاجم سوبر خلال شهر يناير الماضي.
وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، في تصريحات للصحفيين قبل حلول شهر يناير الماضي رغبته في ضم مهاجم جديد لتدعيم الفريق في الانتقالات الشتوية.
ووجه كولر انتقادات لمستوى مهاجمي الفريق، مؤكدًا أنه ليس مقتنعًا بمستوى المهاجمين وطلب ضم مهاجم جديد، ووافق بعدها كولر على إعارة لاعبه حسام حسن إلى سموحة.
وخرج كولر بعد ذلك في مؤتمر صحفي مؤكدًا أنه حدد بالفعل هوية المهاجم الذي يريد ضمه في انتقالات الشتاء بعدما تم عرض بعض الأسماء عليه.
وخرجت بعض الأسماء المرشحة لتدعيم هجوم الأهلي على رأسها الغاني عبد العزيز يعقوبو مهاجم ريو آفي البرتغالي، الذي جاء بالفعل إلى مصر ولكنه لم يجتز الكشف الطبي.
وترددت بعض الأسماء الأخرى لتدعيم الهجوم الأحمر من بينها الكونغولي جاكسون موليكا، والتنزاني مبوانا ساماتا، ولكن الأهلي تعاقد قبل ساعات من إغلاق باب القيد مع الجزائري أحمد قندوسي، لاعب وسط وفاق سطيف، ولم يضم مهاجما جديدا.
وتعاقد الأهلي قبل بداية الموسم الحالي مع شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا لحل أزمة الفرص الضائعة التي كانت لافتة في المواسم الأخيرة، ولكن شادي لم يقنع المدرب كولر وخرج من قائمة كأس العالم للأندية.
وزاد غضب جماهير الأهلي الفرص الضائعة من جانب محمد شريف، مهاجم الفريق، خاصة في لقاء ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي أو مباراة فلامنغو البرازيلي.
وأهدر شريف فرصة محققة في الدقيقة 74 وكان فريقه متقدمًا بنتيجة 2-1، وكان لاعب الأهلي منفردًا بمرمى الفريق البرازيلي ولكنه سدد بغرابة في يد الحارس.
وقال محمد ناجي "جدو"، مهاجم الأهلي الأسبق، لـ"إرم نيوز" إن الفريق الأحمر بالفعل يحتاج إلى ضم مهاجم جديد لتدعيم الخط الأمامي.
وأكد أن الأهلي يستطيع الوصول لمرمى منافسيه بعدة طرق ويصنع الحلول الهجومية، ولكن معدل استغلال هذه الفرص يعد أزمة حقيقية يعاني منها الفريق في المواسم الأخيرة.
أزمة تعاقدات
وأبدى عدد كبير من مشجعي الأهلي المصري غضبهم تجاه أداء إدارة القلعة الحمراء في ملف الصفقات الجديدة، وهو ما جعل اسم محمود الخطيب أحد الأسماء التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية.
وحمّل البعض رئيس الأهلي مسؤولية عدم ضم مهاجم جديد بناء على طلب كولر وبما يتناسب مع قدرات القلعة الحمراء، خاصة أن المواسم الأخيرة شهدت تعاقدات في هذا المركز لم ترض طموحات جماهير الأهلي وتحديدًا في اللاعبين الأجانب.
وتعاقد الأهلي في يناير 2018 مع محمد شريف قادمًا من وادي دجلة وصلاح محسن مهاجم إنبي ثم تعاقد في يناير 2020 مع السنغالي أليو بادجي ومحمود عبد المنعم "كهربا".
وضم الأهلي أيضًا في يناير 2021 الكونغولي والتر بواليا كما تعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة في صيف 2021، ثم شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا في صيف 2022، وجميع هذه الصفقات في مركز رأس الحربة الصريح ولم تستطع علاج الأزمة الهجومية وظاهرة إهدار الفرص.
وزاد من غضب الجماهير تصريحات عدلي القيعي، رئيس شركة كرة القدم، بأن ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أثر على تعاقدات الفريق الشتوية مؤكدًا أن عودة محمود عبد المنعم "كهربا" بعد نهاية إيقافه بمثابة صفقة جديدة للهجوم الأحمر.
توظيف مختلف
ويبقى كولر مطالبًا بتوظيف مختلف لعناصر الأهلي الهجومية في مركز رأس الحربة وتحديدًا الجنوب أفريقي بيرسي تاو.
واعترف كولر في وقت سابق بأنه لجأ لإشراك تاو كرأس حربة صريح وسجل الأخير هدفين ثم تعرض للإصابة.
وأكد علاء إبراهيم، مهاجم الأهلي الأسبق، لـ"إرم نيوز"، أن موسم الانتقالات انتهى ولا بد أن يلعب الفريق بعناصره الحالية، مؤكدًا أن كولر سيلجأ لإشراك تاو في مركز رأس الحربة.
وأشار إلى أن تذبذب مستوى محمد شريف وعدم قناعة كولر بمستوى شادي حسين يجعلان فكرة الاعتماد أساسيًا على بيرسي تاو أمرا حتميًا.