لماذا فجرت رباعية فلامنغو الغضب ضد إدارة الأهلي المصري؟

صفقة المهاجم السوبر

يعد السبب الرئيسي في الانتقادات التي عبر عنها العديد من مشجعي الأهلي للإدارة عدم التعاقد مع مهاجم سوبر خلال شهر يناير الماضي.

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، في تصريحات للصحفيين قبل حلول شهر يناير الماضي رغبته في ضم مهاجم جديد لتدعيم الفريق في الانتقالات الشتوية.

ووجه كولر انتقادات لمستوى مهاجمي الفريق، مؤكدًا أنه ليس مقتنعًا بمستوى المهاجمين وطلب ضم مهاجم جديد، ووافق بعدها كولر على إعارة لاعبه حسام حسن إلى سموحة.

وخرج كولر بعد ذلك في مؤتمر صحفي مؤكدًا أنه حدد بالفعل هوية المهاجم الذي يريد ضمه في انتقالات الشتاء بعدما تم عرض بعض الأسماء عليه.

وخرجت بعض الأسماء المرشحة لتدعيم هجوم الأهلي على رأسها الغاني عبد العزيز يعقوبو مهاجم ريو آفي البرتغالي، الذي جاء بالفعل إلى مصر ولكنه لم يجتز الكشف الطبي.

وترددت بعض الأسماء الأخرى لتدعيم الهجوم الأحمر من بينها الكونغولي جاكسون موليكا، والتنزاني مبوانا ساماتا، ولكن الأهلي تعاقد قبل ساعات من إغلاق باب القيد مع الجزائري أحمد قندوسي، لاعب وسط وفاق سطيف، ولم يضم مهاجما جديدا.

وتعاقد الأهلي قبل بداية الموسم الحالي مع شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا لحل أزمة الفرص الضائعة التي كانت لافتة في المواسم الأخيرة، ولكن شادي لم يقنع المدرب كولر وخرج من قائمة كأس العالم للأندية.

وزاد غضب جماهير الأهلي الفرص الضائعة من جانب محمد شريف، مهاجم الفريق، خاصة في لقاء ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي أو مباراة فلامنغو البرازيلي.

وأهدر شريف فرصة محققة في الدقيقة 74 وكان فريقه متقدمًا بنتيجة 2-1، وكان لاعب الأهلي منفردًا بمرمى الفريق البرازيلي ولكنه سدد بغرابة في يد الحارس.

وقال محمد ناجي "جدو"، مهاجم الأهلي الأسبق، لـ"إرم نيوز" إن الفريق الأحمر بالفعل يحتاج إلى ضم مهاجم جديد لتدعيم الخط الأمامي.

وأكد أن الأهلي يستطيع الوصول لمرمى منافسيه بعدة طرق ويصنع الحلول الهجومية، ولكن معدل استغلال هذه الفرص يعد أزمة حقيقية يعاني منها الفريق في المواسم الأخيرة.