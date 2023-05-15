تقارير: الهلال لن يجدد عقد رامون دياز.. وتيتي مرشح لخلافته

وأوضح الهلال في بيان أن إميليانو دياز، نجل المدرب ومساعده، سيقود الفريق في المباريات المتبقية بالموسم، بدءا من لقاء القمة أمام الاتحاد متصدر دوري المحترفين غدا الثلاثاء.

وأشار الهلال إلى أنه وافق على طلب دياز بترك الفريق للمرة الثانية وسط الموسم الجاري "لمتابعة أوضاع أسرته عقب حادث مروري تعرض له بعض أفراد الأسرة ونتج عنه حالة وفاة".

ونشر النادي عدة صور للمدرب الأرجنتيني المخضرم خلال لقاء مع اللاعبين وكتب في تعليقه: "دياز يودع أبطال العاشرة"، في تلميح إلى إمكانية رحيله بعد التتويج بكأس ملك السعودية يوم الجمعة الماضية.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الاثنين، أن إدارة الهلال تتجه إلى عدم تجديد عقد دياز بينما تدرس التعاقد مع تيتي الذي قاد البرازيل في آخر نسختين بكأس العالم.