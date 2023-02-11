سبب احتساء سيد نيمار لاعب الزمالك كوب شاي خلال المباراة

أثار سيد عبد الله "نيمار"، مدافع نادي الزمالك المصري، جدلا بين شوطي مباراة فريقه أمام ضيفه شباب بلوزداد الجزائري، مساء الجمعة، عندما ظهر وهو يتناول مشروبا على أرض الملعب.

وأشار كثيرون إلى أن سيد نيمار يتناول كوبا من الشاي، وأثارت صورته التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا بين جماهير الزمالك، بين من رأى أن المكان والزمان غير مناسبين لمثل هذا التصرف، ومن اعتبر الأمر طبيعيا في ظل برودة الجو.