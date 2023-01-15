على طريقة ميسي.. تقليد فييرا "البشت العربي" في العراق (فيديو)

ظهر البرازيلي جورفان فييرا، مدرب منتخب العراق الأسبق، في فيديو متداول له وهو يرتدي "البشت" الخليجي الشهير، خلال تواجده في العراق لتحليل بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25".

وحل فييرا ضيفًا على أمير قبيلة بني كعب، الشيخ خالد جبر العلي، في محافظة ميسان، وهو من قام بتكريمه، على طريقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتقام بطولة خليجي 25 خلال الفترة ما بين 6 وحتى 19 يناير 2023، وتحتضن مباريات البطولة مدينة البصرة.

وتأهل من المجموعة الأولى منتخب العراق صاحب الصدارة، ومعه منتخب عمان الذي احتل المركز الثاني.

وفي المجموعة الثانية، تأهل منتخب البحرين في الصدارة، ومعه منتخب قطر صاحب المركز الثاني.

وتواجد فييرا في محافظة ميسان العراقية، حيث قام بإجراء جولة في المدينة رفقة عدد من الشخصيات الرياضية، حيث تم تكريمه بارتداء "البشت" الخليجي، في إشاره شكر وثناء لما قدمه مع منتخب العراق سابقا حيث استطاع الحصول على اللقب الآسيوي في 2007.