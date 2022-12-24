نتائج قرعة كأس السوبر السعودي 2023
أسفرت قرعة كأس السوبر السعودي 2023، التي أقيمت مساء السبت، بنظامها الجديد، بمشاركة أندية الهلال والاتحاد والنصر والفيحاء، عن مواجهات قوية.
وجاءت نتائج القرعة كالآتي:
النصر ضد الاتحاد
الهلال ضد الفيحاء
وسيُشارك الهلال في كأس السوبر بصفته بطلاً للدوري السعودي خلال الموسم الكروي الماضي، والاتحاد بصفته وصيفاً له.
كما سيُشارك الفيحاء بطلاً لكأس خادم الحرمين الشريفين، أما النصر فسيُشارك بصفته صاحب المركز الثالث بالدوري السعودي بعدما احتل الهلال المركز الثاني في كأس الملك.
وستُقام بطولة كأس السوبر السعودي بنظام التجمع في العاصمة السعودية الرياض، من 3 مباريات، بواقع مباراتي نصف نهائي ومباراة نهائية.
وهذا النظام يعد مشابها لنظام كأس السوبر الإسباني الذي أقيم طوال السنوات الماضية على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية.
وتقام بطولة كأس السوبر السعودي خلال الفترة من 24 وحتى 29 يناير 2023.
وتقرر أن يقام نهائي السوبر السعودي على استاد الملك فهد الدولي.
وكان الاتحاد السعودي اعتمد في 19 فبراير الماضي النظام الجديد لمسابقة كأس السوبر بناءً على ما رفعته لجنة المسابقات واللجنة التجارية؛ بهدف رفع مستوى المنافسة من خلال توسيع قاعدة المشاركة في المسابقة.