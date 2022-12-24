نتائج قرعة كأس السوبر السعودي 2023

وسيُشارك الهلال في كأس السوبر بصفته بطلاً للدوري السعودي خلال الموسم الكروي الماضي، والاتحاد بصفته وصيفاً له.

كما سيُشارك الفيحاء بطلاً لكأس خادم الحرمين الشريفين، أما النصر فسيُشارك بصفته صاحب المركز الثالث بالدوري السعودي بعدما احتل الهلال المركز الثاني في كأس الملك.

وستُقام بطولة كأس السوبر السعودي بنظام التجمع في العاصمة السعودية الرياض، من 3 مباريات، بواقع مباراتي نصف نهائي ومباراة نهائية.