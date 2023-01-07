خليجي 25.. منتخب قطر يعبر الكويت بثنائية ويتصدر مجموعته

أحرزت قطر هدفين في الشوط الأول لتفوز 2-صفر على الكويت في افتتاح مشوارهما في المجموعة الثانية بكأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25"، اليوم السبت.

ومنح عمرو سراج التقدم لقطر بتسديدة رائعة في الزاوية البعيدة في الدقيقة 23.

وحصلت قطر على ركلة جزاء عن طريق أحمد علاء الذي انبرى ليسددها بنجاح في المرمى في الدقيقة 38.