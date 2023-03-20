أبرزهم علي مبخوت والأحبابي.. استبعاد 7 لاعبين من قائمة منتخب الإمارات استعدادا لوديتي طاجيكستان وتايلاند

أجرى الجهاز الفني للمنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم، بقيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا عدة تعديلات على القائمة التي أعلنها مؤخرا لخوض مباراتي طاجيكستان وتايلاند الوديتين، حيث تم استبعاد عدة لاعبين بسبب الإصابة.

ودخل منتخب الإمارات معسكرا مغلقا، في شهر مارس الجاري، وتحديدا خلال فترة التوقف الدولي في الفترة من 19 إلى 28 من الشهر نفسه.

وخلال هذا المعسكر، سيخوض منتخب الإمارات مباراتين وديتين، الأولى أمام طاجيكستان يوم 25 مارس، والثانية ضد تايلاند بعد 3 أيام، في استاد آل نهيان بنادي الوحدة.

ووفقا لما ذكره الموقع الرسمي للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الإثنين، فقد استبعد الجهاز الفني عدة لاعبين من القائمة الجديدة التي ضمت 25 لاعبا خلال المعسكر الحالي في أبوظبي بسبب الإصابات وحاجتهم إلى الراحة والعلاج لمدة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين، وفقا لنتيجة الفحوصات الطبية التي أجريت لهم بإشراف الجهاز الطبي، وأبرزهم نجم الجزيرة علي مبخوت وجناح العين بندر الأحبابي.