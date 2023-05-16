منع جماهير الاتحاد من الدخول لمدرج الهلال (فيديو)
رفض المسؤولون في ملعب "الملز" جماهير نادي الاتحاد من التواجد في الجزء المخصص لجمهور الهلال، قبل انطلاق مباراتهما، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الـ27 من الدوري السعودي.
وأظهرت فيديوهات رفض رجال الأمن الداخلي للملعب جمهور الاتحاد من الوصول إلى الجزء المخصص لجمهور الهلال في ملعب "الملز"، الذي امتلأ عن آخره بجمهور "العميد"، الذي حرص على دعم فريقه قبل انطلاق المباراة بساعات طويلة.
وكشفت فيديوهات أخرى أن بعضا من جمهور الاتحاد تمكن بالفعل في الوصول إلى جزء لبعض جماهير الهلال.
وكانت صحيفة "الشرق الأوسط"، قد ذكرت أن إدارة ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" منعت الجماهير التي ترتدي تيشيرت أو شال الاتحاد من دخول الجهة المخصصة لمدرج الهلال.
ويتصدر الاتحاد ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 62 نقطة من 26 مباراة، بينما يأتي الهلال، حامل اللقب، في المركز الرابع، برصيد 49 نقطة من 25 مباراة.
والتقى الهلال والاتحاد في 29 مواجهة بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، شهدت 14 فوزًا للهلال، مقابل 6 انتصارات للاتحاد، و9 تعادلات بين الفريقين، وسجل الهلال 50 هدفًا واستقبل 29 هدفًا من الاتحاد.
يذكر أن مباراة الدور الأول، في الجولة الثانية عشرة على ملعب الجوهرة المشعة، قد انتهت بفوز الهلال على مضيفه الاتحاد بهدف نظيف أحرزه أوديون إيغالو.