منع جماهير الاتحاد من الدخول لمدرج الهلال (فيديو)

ويتصدر الاتحاد ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 62 نقطة من 26 مباراة، بينما يأتي الهلال، حامل اللقب، في المركز الرابع، برصيد 49 نقطة من 25 مباراة.

والتقى الهلال والاتحاد في 29 مواجهة بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، شهدت 14 فوزًا للهلال، مقابل 6 انتصارات للاتحاد، و9 تعادلات بين الفريقين، وسجل الهلال 50 هدفًا واستقبل 29 هدفًا من الاتحاد.

يذكر أن مباراة الدور الأول، في الجولة الثانية عشرة على ملعب الجوهرة المشعة، قد انتهت بفوز الهلال على مضيفه الاتحاد بهدف نظيف أحرزه أوديون إيغالو.