الشرطة العراقي يعتذر عن عدم المشاركة في دوري أبطال آسيا
اتخذ نادي الشرطة العراقي، قرارا، بالاعتذار عن عدم المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال آسيا، مرجعا الأمر لأسباب فنية ومالية.
ونقلت قناة "الرابعة الرياضية"، اليوم السبت، تصريحات على لسان حسين الخرساني، الناطق باسم نادي الشرطة، قائلا: "اتخذ مجلس الإدارة قرارًا نهائيًا بعدم المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا بنسختها المقبلة".
وأضاف الخرساني: "المشاركة إما أن تكون بشكل يليق بالنادي والكرة العراقية أو أن تترك الفكرة من الأساس، ولكن أن تشارك لمجرد المشاركة، فهو أمر يسيء إلى سمعة العراق".
وأوضح: "عندما تريد أن تنافس أندية الهلال والدحيل والسد والاتحاد، عليك أن تكون فريقًا بمثل المعايير التي يمكن أن تنافسهم بها من الناحية المالية على الأقل".
يذكر أن الاتحاد الآسيوي أعلن في وقت سابق أن العراق خصص له مقعدًا وحيدًا بدوري الأبطال، ووفق اللوائح فإن بطل الموسم الماضي (الشرطة) سيمثله بالنسخة المقبلة، ليؤدي اعتذاره عن ترشيح نادٍ آخر (القوة الجوية الأقرب)، الذي اشترك بالنسخة الماضية وخرج منها مبكرًا من دور المجموعات.
وشهدت الجولة الثامنة والعشرين من الدوري العراقي انتصارات مهمة للمتصدر فريق الشرطة ويلاحقه القوة الجوية بانتصار كبير، ليتواصل الصراع بينهما على صدارة جدول ترتيب الدوري العراقي للموسم الجاري.
فاز فريق الشرطة على البصرة بهدفين دون رد، فيما اكتسح القوة الجوية نظيره الديوانية بتسعة أهداف مقابل هدفين.
ورفع الشرطة رصيده للنقطة 58 في صدارة جدول ترتيب الدوري العراقي، فيما وصل القوة الجوية للنقطة 56 في الوصافة.