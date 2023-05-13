الشرطة العراقي يعتذر عن عدم المشاركة في دوري أبطال آسيا

اتخذ نادي الشرطة العراقي، قرارا، بالاعتذار عن عدم المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال آسيا، مرجعا الأمر لأسباب فنية ومالية.

ونقلت قناة "الرابعة الرياضية"، اليوم السبت، تصريحات على لسان حسين الخرساني، الناطق باسم نادي الشرطة، قائلا: "اتخذ مجلس الإدارة قرارًا نهائيًا بعدم المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا بنسختها المقبلة".

وأضاف الخرساني: "المشاركة إما أن تكون بشكل يليق بالنادي والكرة العراقية أو أن تترك الفكرة من الأساس، ولكن أن تشارك لمجرد المشاركة، فهو أمر يسيء إلى سمعة العراق".