وليد الفراج يتساءل عن سر ابتعاد رينارد عن وسائل الإعلام وإمكانية رحيله (فيديو)
أبدى الإعلامي الرياضي وليد الفراج استغرابه بشأن غياب الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، عن وسائل الإعلام والمؤتمرات الصحفية في معسكر جدة الجاري دون تعليق من جانب الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وألمح الفراج عبر برنامجه الرياضي، مساء الأحد، إلى أن ذلك قد يكون متعلقا بشدة بالمفاوضات المتقدمة بين رينارد والاتحاد الفرنسي لتعيينه في منصب المدير الفني لمنتخب السيدات في بلاده.
وأوضح أن بعض التقارير الأوروبية كشفت أن رينارد وافق على العرض الفرنسي الذي يقدر بنصف قيمة ما يتقاضاه مع منتخب السعودية، "رغم أن عقده يمتد مع الأخضر حتى 2027".
وأردف: "واضح أن هناك اتصالات مع رينارد تتم، والاتحاد السعودي يحاول معرفة ماذا يحدث وسر تراجعه، وهو مدرب ظل مع المنتخب السعودي لمدة 4 سنوات، وحقق نتائج قوية في الفترة الماضية".
وأكد أن "هناك توقعات أن يخرج الاتحاد السعودي لكرة القدم بتوضيح بشأن مصير رينارد، بعد انتهاء وديته الثانية في معسكر جدة، المقررة أمام بوليفيا مساء الثلاثاء المقبل".
وسقط المنتخب السعودي وديا أمام نظيره الفنزويلي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جرت بينهما خلال فترة التوقف الدولي الأولى بعد منافسات كأس العالم 2022 بقطر.
ولعب المنتخب السعودي تحت قيادة رينارد 8 مباريات ضمن خطة الإعداد لمونديال قطر، خسر في 4 وتعادل في 3 وفاز مرة واحدة فقط كانت على منتخب أيسلندا 1-0.
وخلال مونديال 2022، حقق "الأخضر" فوزا تاريخيا على الأرجنتين 2-1، ثم خسر أمام بولندا 0-2 والمكسيك 1-2، ليودع منافسات البطولة من دور المجموعات.
ووفقا لما ذكرته مؤخرا محطة "مونت كارلو" الإذاعية الفرنسية، فإن رينارد يعمل حاليًا على إنهاء علاقته مع المنتخب السعودي بطريقة إيجابية.