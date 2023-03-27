وليد الفراج يتساءل عن سر ابتعاد رينارد عن وسائل الإعلام وإمكانية رحيله (فيديو)

أبدى الإعلامي الرياضي وليد الفراج استغرابه بشأن غياب الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، عن وسائل الإعلام والمؤتمرات الصحفية في معسكر جدة الجاري دون تعليق من جانب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وألمح الفراج عبر برنامجه الرياضي، مساء الأحد، إلى أن ذلك قد يكون متعلقا بشدة بالمفاوضات المتقدمة بين رينارد والاتحاد الفرنسي لتعيينه في منصب المدير الفني لمنتخب السيدات في بلاده.

وأوضح أن بعض التقارير الأوروبية كشفت أن رينارد وافق على العرض الفرنسي الذي يقدر بنصف قيمة ما يتقاضاه مع منتخب السعودية، "رغم أن عقده يمتد مع الأخضر حتى 2027".

وأردف: "واضح أن هناك اتصالات مع رينارد تتم، والاتحاد السعودي يحاول معرفة ماذا يحدث وسر تراجعه، وهو مدرب ظل مع المنتخب السعودي لمدة 4 سنوات، وحقق نتائج قوية في الفترة الماضية".