أهداف مباراة قطر والكويت في خليجي 25 (فيديو)
تقدم منتخب قطر بهدف أول في شباك نظيره الكويتي، في المباراة التي تجمعهما، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية لبطولة "خليجي 25"، على ملعب "الميناء" في العراق.
وجاء هدف قطر الأول في الدقيقة 22 من الشوط الأول، عن طريق عمرو سراج من تصويبة رائعة سكنت شباك الكويت.
وجاء الهدف الثاني لمنتخب قطر في الدقيقة 38 من ركلة جزاء سجلها أحمد علاء في شباك الكويت.
ويعتبر المنتخب الكويتي صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة والذي حصل عليها 10 مرات، بينما المنتخب القطري الملقب بـ"العنابي" حصل على اللقب 3 مرات.
ويشهد التاريخ على مواجهات بالجملة بين منتخبي الكويت وقطر آخرها في بطولة غرب آسيا العام 2014 وفاز منتخب قطر بنتيجة 3/0.
وعلى صعيد بطولة كأس الخليج العربي، تقابل المنتخبان 19 مرة يتفوق خلالها منتخب الكويت بواقع 11 مباراة مقابل 6 انتصارات من نصيب منتخب قطر، وتعادلين.
وتقابل المنتخبان في النسخة الأولى لبطولة كأس الخليج العام 1970، وفاز منتخب الكويت بنتيجة 4/2، ثم تغلب الأزرق الكويتي في النسخة الثانية العام 1972 بنتيجة 5/0.
وحقق المنتخب الكويتي الفوز بنتيجة 1/0 في نسخة 1974، ثم تفوق بنتيجة 4/0 في نسخة 1975، وتكرر التفوق في نسخة 1979 بنتيجة 3/1.
وحقق منتخب قطر أول انتصار على الكويت في بطولات خليجي في نسخة 1982 بنتيجة 2/1، وكرر التفوق بنفس النتيجة في نسخة 1984.
وفاز منتخب الكويت بنتيجة 2/1 في نسخة 1986، ثم تعادلا بنتيجة 1/1 في نسخة 1988، وتفوق منتخب الكويت بنتيجة 2/0 في نسخة 1990.
وحقق منتخب قطر الفوز بنتيجة 4/0 في نسخة 1992، بينما فاز منتخب الكويت بنتيجة 2/1 في نسخة 1994، وتغلب بنتيجة 1/0 في نسخة 1996، ثم فاز منتخب الكويت بنتيجة 6/2 في نسخة 1998.
وحقق منتخب قطر الفوز بنتيجة 1/0 في نسخة 2002، وتقابلا في نسخة 2004 الأولى بالكويت، وفاز منتخب قطر بنتيجة 2/1، وتغلب منتخب قطر في نصف نهائي نسخة 2004 الثانية بنتيجة 2/0، وفاز منتخب الكويت بنتيجة 1/0 في نسخة 2010.