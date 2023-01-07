أهداف مباراة قطر والكويت في خليجي 25 (فيديو)

ويعتبر المنتخب الكويتي صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة والذي حصل عليها 10 مرات، بينما المنتخب القطري الملقب بـ"العنابي" حصل على اللقب 3 مرات.

ويشهد التاريخ على مواجهات بالجملة بين منتخبي الكويت وقطر آخرها في بطولة غرب آسيا العام 2014 وفاز منتخب قطر بنتيجة 3/0.

وعلى صعيد بطولة كأس الخليج العربي، تقابل المنتخبان 19 مرة يتفوق خلالها منتخب الكويت بواقع 11 مباراة مقابل 6 انتصارات من نصيب منتخب قطر، وتعادلين.

وتقابل المنتخبان في النسخة الأولى لبطولة كأس الخليج العام 1970، وفاز منتخب الكويت بنتيجة 4/2، ثم تغلب الأزرق الكويتي في النسخة الثانية العام 1972 بنتيجة 5/0.

وحقق المنتخب الكويتي الفوز بنتيجة 1/0 في نسخة 1974، ثم تفوق بنتيجة 4/0 في نسخة 1975، وتكرر التفوق في نسخة 1979 بنتيجة 3/1.

وحقق منتخب قطر أول انتصار على الكويت في بطولات خليجي في نسخة 1982 بنتيجة 2/1، وكرر التفوق بنفس النتيجة في نسخة 1984.

وفاز منتخب الكويت بنتيجة 2/1 في نسخة 1986، ثم تعادلا بنتيجة 1/1 في نسخة 1988، وتفوق منتخب الكويت بنتيجة 2/0 في نسخة 1990.

وحقق منتخب قطر الفوز بنتيجة 4/0 في نسخة 1992، بينما فاز منتخب الكويت بنتيجة 2/1 في نسخة 1994، وتغلب بنتيجة 1/0 في نسخة 1996، ثم فاز منتخب الكويت بنتيجة 6/2 في نسخة 1998.

وحقق منتخب قطر الفوز بنتيجة 1/0 في نسخة 2002، وتقابلا في نسخة 2004 الأولى بالكويت، وفاز منتخب قطر بنتيجة 2/1، وتغلب منتخب قطر في نصف نهائي نسخة 2004 الثانية بنتيجة 2/0، وفاز منتخب الكويت بنتيجة 1/0 في نسخة 2010.