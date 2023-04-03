تقرير: إيجابية عينة المنشطات لشريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز
كشف الإعلامي الرياضي كريم رمزي، نقلا عن مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، ثبوت إيجابية عينة كشف المنشطات لشريف إكرامي، حارس مرمى فريق بيراميدز.
وكتب كريم رمزي، عبر حسابه الموثق على تويتر، اليوم الاثنين: "مصدر من الكاف: شريف إكرامي إيجابي منشطات".
ولم يوضح "رمزي" المزيد من التفاصيل عن الواقعة، كما لم يصدر أي تعليق رسمي من نادي بيراميدز أو إكرامي بشأن التأكيد أو النفي.
فيما ذكرت تقارير صحفية أخرى أن "إكرامي خضع لكشف المنشطات عقب مباراة الجيش الملكي في الجولة الخامسة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وجاءت نتيجة العينة إيجابية".
ومن المقرر أن يتم عقد جلسة استماع يوم الأربعاء المقبل لحارس بيراميدز بناءً على طلبه، ومن ثم سيتم الإعلان عن العقوبة من قبل "كاف".
وأشارت التقارير إلى أنه "بناء على ما ستسفر عنه الجلسة سيتم تحديد مدة إيقاف إكرامي".
وأوضح التقرير أن "إكرامي سيدافع عن نفسه بأنه تناول أحد أدوية البرد التي تحتوي على مادة المنشطات المحظورة دون أن يعلم أن هذا العقار يحتوي على أي أمر محظور".
وكان إكرامي قد غاب عن قائمة فريقه بيراميدز في مباراتي إنبي بكأس رابطة الأندية وفيوتشر بكأس الكونفدرالية الأفريقية، دون الكشف عن السبب من قبل النادي.
يُذكر أن شريف إكرامي تواجد على مقاعد البدلاء في مباراة فريقه بيراميدز والجيش الملكي المغربي، ضمن منافسات مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.
وكان نادي بيراميدز قد نجح في التأهل رسميًا إلى ربع نهائي الكونفدرالية، بعد فوزه على نظيره فيوتشر بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما، مساء الأحد، في ختام دور المجموعات.
الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى 11 نقطة، ضمن بها بطاقة الصعود الثانية عن المجموعة، بعدما حسم الجيش الملكي البطاقة الأولى، متصدرًا الترتيب برصيد 11 نقطة، وبفارق الأهداف عن بيراميدز.