تقرير: إيجابية عينة المنشطات لشريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز

فيما ذكرت تقارير صحفية أخرى أن "إكرامي خضع لكشف المنشطات عقب مباراة الجيش الملكي في الجولة الخامسة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وجاءت نتيجة العينة إيجابية".

ومن المقرر أن يتم عقد جلسة استماع يوم الأربعاء المقبل لحارس بيراميدز بناءً على طلبه، ومن ثم سيتم الإعلان عن العقوبة من قبل "كاف".

وأشارت التقارير إلى أنه "بناء على ما ستسفر عنه الجلسة سيتم تحديد مدة إيقاف إكرامي".

وأوضح التقرير أن "إكرامي سيدافع عن نفسه بأنه تناول أحد أدوية البرد التي تحتوي على مادة المنشطات المحظورة دون أن يعلم أن هذا العقار يحتوي على أي أمر محظور".