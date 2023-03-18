كريستيانو رونالدو يسجل هدفًا صاروخيا من ضربة ثابتة في مرمى أبها (فيديو)

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا رائعا لفريقه النصر السعودي ليدرك التعادل أمام أبها، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، على ملعب "مرسول بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري السعودي لنسخة الموسم الكروي الجاري 2022-2023.

وجاء هدف التعادل للنصر عن طريق صاروخية من ركلة ثابتة انبرى لها رونالدو في الدقيقة 78 من الشوط الثاني.