كريستيانو رونالدو يسجل هدفًا صاروخيا من ضربة ثابتة في مرمى أبها (فيديو)
سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا رائعا لفريقه النصر السعودي ليدرك التعادل أمام أبها، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، على ملعب "مرسول بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري السعودي لنسخة الموسم الكروي الجاري 2022-2023.
وجاء هدف التعادل للنصر عن طريق صاروخية من ركلة ثابتة انبرى لها رونالدو في الدقيقة 78 من الشوط الثاني.
وتقدم أبها بالهدف الأول في الدقيقة 26 عن طريق عبدالفتاح آدم.
وبهذا الهدف رفع كريستيانو رونالدو رصيده إلى 9 أهداف في الدوري، ليصبح السادس في قائمة الهدافين.
ويتصدر النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد قائمة الهدافين برصيد 15 هدفا، بعدما سجل "هاتريك" اليوم في الفوز 5-1 على الفتح بالجولة نفسها.
ولعب نادي النصر حتى الآن 20 جولة، فاز في 14 مباراة وتعادل في 4 وخسر في مواجهتين، وسجل لاعبوه 42 هدفا وتلقت شباكه 11 هدفا.