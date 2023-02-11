الهلال ضد ريال مدريد.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لنهائي كأس العالم للأندية
تتجه الأنظار، مساء اليوم السبت، إلى ملعب "مجمع مولاي عبد الله" في العاصمة المغربية الرباط لمتابعة اللقاء المرتقب بين الهلال السعودي وريال مدريد الإسباني في نهائي كأس العالم للأندية.
وتقام اليوم السبت أيضاً مباراة الأهلي المصري وفلامنغو البرازيلي، لتحديد المركز الثالث على ملعب طنجة.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الهلال ضد ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة عند دقات الساعة الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت المغرب، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.
وتذاع المباراة عبر قناة SSC EXTRA 1 بصوت المعلق عيسى الحربين وقناة SSC EXTRA 2 بصوت المعلق عبد الله الحربي.
وتذاع أيضاً عبر قناة SSC 1 بصوت المعلقين فهد العتيبي وعيسى الحربين، بجانب قناة الرياضية المغربية البث الأرضي بصوت المعلق هشام فرج.
مشوار الفريقين.. وأرقام تاريخية
تأهل الهلال إلى المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه بعدما تخطى عقبة الوداد المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد التعادل بنتيجة 1-1 في الدور الثاني.
واستطاع الهلال أن يفوز على فلامنغو البرازيلي بنتيجة 3-2 في نصف النهائي ليصعد للمرة الأولى للنهائي بعدما احتل المركز الرابع مرتين سابقتين في نسختي 2019 و2021.
وصعد ريال مدريد بعد فوزه على الأهلي المصري بنتيجة 4-1 في نصف النهائي، وتأهل للنهائي للمرة الخامسة من أصل 6 مشاركات خاضها وفاز باللقب 4 مرات في نسخ 2014 و2016 و2017 و2018.
ويتقابل ريال مدريد للمرة الأولى ضد الهلال في أي مناسبة رسمية في مواجهة الليلة في نهائي كأس العالم للأندية.
وحال توج الهلال باللقب سيكون أول فريق من خارج قارة أوروبا وأمريكا الجنوبية يتوج باللقب.
أسلحة الهلال
يدخل الهلال مواجهة ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية باحثاً عن التتويج باللقب لأول مرة في تاريخه وحسم اللقب كأول فريق عربي وآسيوي أيضاً يفوز بالبطولة.
وقال الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق الهلال، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن فريقه أغلق تماماً صفحة مواجهة فلامنغو وكل تركيزه ينصب على النهائي أمام ريال مدريد.
وأضاف: "سنلعب ضد ريال مدريد ومن المهم ألا نرتكب أي أخطاء في هذه المواجهة وأن نلعب بنفس التركيز الذي ظهرنا به في لقاء فلامنغو ولا نترك أي مساحات للاعبي ريال مدريد".
وأكد أن الكرة السعودية تطورت في الفترة الأخيرة وأن تأهل الهلال أكبر دليل على هذا التطور، موضحاً أنه يشكر جماهير فريقه على الدعم والمؤازرة.
ويعتمد الهلال على تشكيلة تضم حارس المرمى عبد الله المعيوف وأمامه الرباعي علي البليهي وجانج هيون سو وسعود عبد الحميد وخليفة الدوسري في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط جوستافو كويلار وبجواره محمد كنو وعلى الأطراف أندريه كاريلو وسالم الدوسري وفي الهجوم موسى ماريغا وأوديون إيغالو.
أوراق ريال مدريد
يتطلع ريال مدريد لحسم اللقب للمرة الخامسة في تاريخه وتحقيق أول ألقابه في العام الجديد.
وقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، في المؤتمر الصحفي قبل المواجهة، إنه يحترم الهلال كثيراً وتابع لقاءه ضد فلامنغو ويعلم جيداً قوة الفريق السعودي وامتلاكه لاعبين موهوبين ومميزين.
وأشار إلى أن الأمور كانت أصعب في مدريد بعد كأس العالم الأخيرة بسبب إجهاد اللاعبين وكثرة الإصابات موضحاً أن فريقه جاهز للنهائي ويتطلع لحسم اللقب.
ويعتمد ريال مدريد على تشكيلة تضم حارس المرمى أندري لونين وأمامه الرباعي داني كارفخال وناتشو فرنانديز وأنتونيو روديجر ودافيد ألابا في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط أوريلين تشواميني وبجواره لوكا مودريتش وتوني كروس مع ثلاثي خط الهجوم فيديريكو فالفيردي ورودريغو وفينيسيوس جونيور.
وأكد عادل عبد الرحمن، المدير الفني الأسبق لفريق الشباب السعودي، لـ"إرم نيوز"، أن المواجهة بين ريال مدريد والهلال ستكون صعبة بكل المقاييس خاصة أن الهلال كتب إنجازاً بالتأهل للنهائي ويتمنى أن يستكمله بالتتويج.
وأشار إلى أن ريال مدريد يملك الخبرات ويسعى للتتويج باللقب المونديالي خاصة أنه لقب مهم في توقيت حاسم، مؤكداً أن الهلال لديه أيضاً لاعبون على أعلى مستوى ويملكون خبرات دولية.