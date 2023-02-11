الهلال ضد ريال مدريد.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لنهائي كأس العالم للأندية

تتجه الأنظار، مساء اليوم السبت، إلى ملعب "مجمع مولاي عبد الله" في العاصمة المغربية الرباط لمتابعة اللقاء المرتقب بين الهلال السعودي وريال مدريد الإسباني في نهائي كأس العالم للأندية.

وتقام اليوم السبت أيضاً مباراة الأهلي المصري وفلامنغو البرازيلي، لتحديد المركز الثالث على ملعب طنجة.

وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الهلال ضد ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة عند دقات الساعة الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت المغرب، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC EXTRA 1 بصوت المعلق عيسى الحربين وقناة SSC EXTRA 2 بصوت المعلق عبد الله الحربي.

وتذاع أيضاً عبر قناة SSC 1 بصوت المعلقين فهد العتيبي وعيسى الحربين، بجانب قناة الرياضية المغربية البث الأرضي بصوت المعلق هشام فرج.