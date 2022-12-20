ترتيب دوري أدنوك للمحترفين.. الشارقة يعبر اتحاد كلباء والوحدة يتعادل مع خورفكان (فيديو)

حقق فريق الشارقة فوزًا كبيرًا على حساب نظيره اتحاد كلباء، بنتيجة (4-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة 11 من منافسات دوري أدنوك للمحترفين.

سجل أهداف الشارقة كل من: عثمان كامارا، لوان بيريرا، ميرالم بيانيتش، وكايو لوكاس فيرنانديز، في الدقائق 21 و57 و76 و79.

وبهذه النتيجة، رفع فريق الشارقة رصيده إلى النقطة 23 محتلًا المركز الثالث، فيما توقف رصيد اتحاد كلباء عند النقطة 17 في المركز الثامن.