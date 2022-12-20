ترتيب دوري أدنوك للمحترفين.. الشارقة يعبر اتحاد كلباء والوحدة يتعادل مع خورفكان (فيديو)
حقق فريق الشارقة فوزًا كبيرًا على حساب نظيره اتحاد كلباء، بنتيجة (4-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة 11 من منافسات دوري أدنوك للمحترفين.
سجل أهداف الشارقة كل من: عثمان كامارا، لوان بيريرا، ميرالم بيانيتش، وكايو لوكاس فيرنانديز، في الدقائق 21 و57 و76 و79.
وبهذه النتيجة، رفع فريق الشارقة رصيده إلى النقطة 23 محتلًا المركز الثالث، فيما توقف رصيد اتحاد كلباء عند النقطة 17 في المركز الثامن.
وفي مباراة أخرى، تعادل فريق الوحدة مع نظيره خورفكان بنتيجة (2-2).
سجل أهداف الوحدة جواو بيدرو، وسيباستيان تيغالي، في الدقيقتين 90 و96، فيما سجل هدفي خورفكان، إيلتون مورتي ويوسف العامري، في الدقيقتين 3 و98.
وبهذه النتيجة، وصل رصيد الوحدة إلى النقطة 23 محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإماراتي، ووصل خورفكان للنقطة 12 محتلًا المركز التاسع.