وليد الفراج لجمهور النصر: "شيلوا حمدالله من رأسكم الموضوع أصبح شخصيا" (فيديو)

وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج رسالة إلى جمهور نادي النصر السعودي، بسبب انتقادهم الدائم للمغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب الاتحاد الحالي والنصر السابق.

ورد وليد الفراج على مشجع كتب تغريدة على هاشتاغ برنامجه الرياضي، مساء الثلاثاء، انتقد خلالها الحوار التلفزيوني الذي أجراه حمدالله مع برنامج "أكشن مع وليد"، وتحدث خلاله عن العديد من الأمور وأبرزها قضيته مع النصر ورغبته في التجديد لنادي الاتحاد.

وقال الفراج "من المرهق على المشجع أن يدخل صراعات كثيرة، حمد الله لم يتم إيقافه، تقولون (انهزمنا)، حمد الله اختاروه لمنتخب المغرب، تقولون (انهزمنا)، هذه المعارك كثيرة على المشجع، على المشجع التركيز فقط مع فريقه، وأطلب من كل محبي نادي النصر شيلوا حمدالله من رؤوسكم، العملية تحولت إلى شيء شخصي، وهو ليس أول لاعب أو مدرب جاء للنصر ورحل، ولكن هناك غيره الكثيرين ولم يشعر المشجع النصراوي بمثل هذه الحساسية تجاه أحد، حمدالله يا ما فرحكم وأسعدكم".

وأضاف "العملية أصبح فيها شخصنة غير طبيعية، ولما كان في النصر كبرنامج كنا ننتقده لأنه كان يخطئ ومدحناه في الاتحاد لأنه أصلح أخطاءه، ولكن للأسف المشجع يرى قميص فريقه فقط، ولا أفهم أين المشكلة مع بعض المشجعين، على الأقل حمد الله ياما فرحكم وياما أسعدكم، خلاص ارموا وراءكم، العملية صار بها شخصنة غير طبيعية، الاتحاد بيئته وجماهيره ومسؤولوه قادرون على احتواء أي لاعب".