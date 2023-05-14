الوداد يكتفي بتعادل سلبي مع صن داونز في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

اكتفى الوداد المغربي حامل اللقب بتعادل مخيب دون أهداف مع تسعة لاعبين من ضيفه ماميلودي صن داونز في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، اليوم السبت.

وطُرد نيو مايما لاعب صن دوانز في نهاية الشوط الأول بعدما أكد حكم الفيديو المساعد دهسه أحد لاعبي الوداد.

وعاد حكم الفيديو ليلفت نظر الحكم إلى تدخل عنيف من مارسيلو أليندي لاعب صن داونز في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع، ليُكمل الفريق الجنوب أفريقي الدقائق الأخيرة بتسعة لاعبين.