الصفاقسي التونسي يعلن تعيين حسام البدري مديراً فنياً للفريق
أعلن نادي الصفاقسي التونسي التعاقد مع حسام البدري مدرب الأهلي ومنتخب مصر السابق، اليوم السبت.
وكتب الصفاقسي على فيسبوك "فلنرحب جميعا بمدربنا الجديد حسام البدري. مرحبا بك كوتش في تونس الخضراء. مرحبا بك في قلعة الأجداد".
وأشرف يسري بن كلحة على تدريب الصفاقسي في الفترة الماضية بشكلٍ مؤقت.
وكان البدري، البالغ 63 عامًا، محطته الأخيرة تدريب وفاق سطيف الجزائري بين يوليو ونوفمبر من العام الماضي.
وسبق للبدري تدريب الأهلي في 3 ولايات مختلفة، بالإضافة إلى توليه مهمة المريخ السوداني، وإنبي، وأهلي طرابلس الليبي، والمنتخب الأولمبي المصري.
وقاد البدري منتخب مصر الأول بين سبتمبر 2019 وسبتمبر 2021، قبل أن يعوضه كارلوس كيروش في المهمة.
ويحتل الصفاقسي المركز السادس في المرحلة النهائية للدوري التونسي من تعادلين في مباراتين.
ويلعب الصفاقسي مباراته المقبلة أمام اتحاد بن قردان يوم 1 أبريل.