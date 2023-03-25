الصفاقسي التونسي يعلن تعيين حسام البدري مديراً فنياً للفريق

وسبق للبدري تدريب الأهلي في 3 ولايات مختلفة، بالإضافة إلى توليه مهمة المريخ السوداني، وإنبي، وأهلي طرابلس الليبي، والمنتخب الأولمبي المصري.

وقاد البدري منتخب مصر الأول بين سبتمبر 2019 وسبتمبر 2021، قبل أن يعوضه كارلوس كيروش في المهمة.

ويحتل الصفاقسي المركز السادس في المرحلة النهائية للدوري التونسي من تعادلين في مباراتين.

ويلعب الصفاقسي مباراته المقبلة أمام اتحاد بن قردان يوم 1 أبريل.