مطالبات بإقالة موسيماني بعد تعادل الأهلي مع الساحل في دوري "يلو"
طالبت جماهير الأهلي السعودي بإقالة المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، عقب التعادل 2-2 مع الساحل، في مباراة مؤجلة من دوري "يلو" السعودي، يوم السبت.
وانتشر هاشتاغ عبر تويتر تحت عنوان (#إقالة_موسيماني_مطلب) بين جماهير الأهلي والإعلام الأهلاوي عقب المباراة مباشرة.
ويحتل الأهلي، الذي هبط لدوري يلو الموسم الماضي، المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة من 12 مباراة، ويتأخر بفارق ست نقاط عن الفيصلي المتصدر الذي خاض مباراة أكثر.
وقال فهد الغنام، عضو الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي وكاتب الرأي في صحيفة "عكاظ" عبر حسابه على تويتر عقب المباراة: "من يتعشم في أمثال نايف فلاتة وموسيماني لمشاهدة هوية فنية وخارطة طريق لعودة الأهلي يراجع قواه العقلية، هؤلاء أسوأ من هاسي وموسى".
وأضاف: "قدر الأهلي أن يترنح في منزلق الكواليس على أيدي الكومبارس.. لا مال.. ولا أفعال (اشتروا لنا كبير) أو أغلقوا النادي".
وكتب الشاعر فيصل الروقي: "أنت تنوي إدخال لاعب وتلغي التبديل، وتدخل محور ومدافع وتدافع أمام الساحل، هذا يعني بأنك مفلس فنياً وجبان، والأجبن منك هو الذي يملي عليك القرارات.. لن يذهب الأهلي بعيدا وموسيماني بهذا التفكير وعنبر مساعدا له، يا إدارة الأهلي إذا لا يوجد لديكم قرار فغادروا النادي".
لكن الصحفي الأهلاوي عبد الرحمن الغيث ألقى باللوم على اللاعبين، قائلا: "عشان كدا اللاعبين فوق فشلهم ومستواهم السيئ متغطرسين ومتخاذلين، لا صار كل خسارة أو تعادل للأهلي تحطونها برأس المدربين وتبرئوا اللاعبين، أقلنا 20 مدربا والفشل مستمر، والله وتالله لو يجي يورغن كلوب لن ينفع معهم".
وقال المشجع صوت الملكي الراقي: "إقالة موسيماني مطلب، وصلنا لمرحلة أصبحنا نفرح بالتعادل كارثة.. ما يفعله موسيماني كارثة.. الحل بسيط وسهل جداً.. تحتاج اتخاذ القرار فقط. الحل هو صالح المحمدي أنا لك من الناصحين يا معاذ".
وقال ماجد الجيزاني: "المشهد واضح ودون فلسفة، المدرب كبير وإنجازاته تسبقه وكويس قبل يدرب الفريق، العلة في خيارات الأجانب متهالكين ومحليين شياب ومعطوبين، المساكين شباب الأكاديمية وبعض اللاعبين الصغار واللي حملناهم شيء أكبر منهم وضغطناهم وذنبهم إنهم وصلوا للفريق الأول في فترة العار".
وهبط الأهلي، بطل دوري المحترفين 2016، إلى الدرجة الثانية لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي، وذلك إلى جوار الحزم والفيصلي.