مطالبات بإقالة موسيماني بعد تعادل الأهلي مع الساحل في دوري "يلو"

طالبت جماهير الأهلي السعودي بإقالة المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، عقب التعادل 2-2 مع الساحل، في مباراة مؤجلة من دوري "يلو" السعودي، يوم السبت.

وانتشر هاشتاغ عبر تويتر تحت عنوان (#إقالة_موسيماني_مطلب) بين جماهير الأهلي والإعلام الأهلاوي عقب المباراة مباشرة.

ويحتل الأهلي، الذي هبط لدوري يلو الموسم الماضي، المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة من 12 مباراة، ويتأخر بفارق ست نقاط عن الفيصلي المتصدر الذي خاض مباراة أكثر.

وقال فهد الغنام، عضو الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي وكاتب الرأي في صحيفة "عكاظ" عبر حسابه على تويتر عقب المباراة: "من يتعشم في أمثال نايف فلاتة وموسيماني لمشاهدة هوية فنية وخارطة طريق لعودة الأهلي يراجع قواه العقلية، هؤلاء أسوأ من هاسي وموسى".

وأضاف: "قدر الأهلي أن يترنح في منزلق الكواليس على أيدي الكومبارس.. لا مال.. ولا أفعال (اشتروا لنا كبير) أو أغلقوا النادي".