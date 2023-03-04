نونو سانتو مدرب الاتحاد السعودي يدخل دائرة اهتمام تيغريس أونال المكسيكي
كشف موقع "tudn" عن اهتمام نادي تيغريس أونال المكسيكي بالتعاقد مع البرتغالي نونو إسبريتو سانتو، مدرب نادي الاتحاد السعودي.
وقال الموقع إن إدارة نادي تيغريس أونال مهتمة بالتعاقد مع سانتو بديلا للمدرب الحالي المكسيكي ماركو أنطونيو، إذا لم يحدث تحسن في النتائج خلال الفترة المقبلة.
وذكرت تقارير صحفية سابقة أن إدارة نادي وست هام الإنجليزي بحثت خلال الفترة الماضية إمكانية تعيين سانتو لتولي قيادة الفريق الفنية.
وقالت التقارير إن النادي الإنجليزي أراد التعاقد مع سانتو كمدرب بديل في حالة إقالة ديفيد مويس، لكن خروجه من الاتحاد سيكون مكلفا جدا، إذ يجب دفع حوالي 6 ملايين جنيه إسترليني لفك ارتباطه مع الفريق السعودي.
وسبق أن أشارت تقارير صحفية أيضا إلى دخول مدرب الاتحاد ضمن المرشحين لتدريب نادي ليدز يونايتد، وولفرهامبتون الإنجليزيين.
وتعاقدت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في يوليو الماضي مع نونو سانتو لمدة عامين، خلفا للمدرب الروماني كوزمين كونترا.
وبدأ سانتو مسيرته الكروية كحارس مرمى في 1985، وفي عام 2012 بدأ التدريب مع نادي ريو أفي البرتغالي ولمدة موسمين.
وانتقل المدرب البرتغالي صاحب الـ48 عاما في 2014 لتدريب فالنسيا الإسباني، وفي 2017 انتقل لتدريب بورتو، ثم وولفرهامبتون واندررز، وتوتنهام هوتسبير في 2021.
وحقق نادي الاتحاد بقيادة سانتو كأس السوبر السعودي لأول مرة في تاريخه، كما يحتل حاليا المركز الثاني برصيد 44 نقطة وبفارق نقطتين عن النصر "المتصدر".