نونو سانتو مدرب الاتحاد السعودي يدخل دائرة اهتمام تيغريس أونال المكسيكي

كشف موقع "tudn" عن اهتمام نادي تيغريس أونال المكسيكي بالتعاقد مع البرتغالي نونو إسبريتو سانتو، مدرب نادي الاتحاد السعودي.

وقال الموقع إن إدارة نادي تيغريس أونال مهتمة بالتعاقد مع سانتو بديلا للمدرب الحالي المكسيكي ماركو أنطونيو، إذا لم يحدث تحسن في النتائج خلال الفترة المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية سابقة أن إدارة نادي وست هام الإنجليزي بحثت خلال الفترة الماضية إمكانية تعيين سانتو لتولي قيادة الفريق الفنية.

وقالت التقارير إن النادي الإنجليزي أراد التعاقد مع سانتو كمدرب بديل في حالة إقالة ديفيد مويس، لكن خروجه من ‎الاتحاد سيكون مكلفا جدا، إذ يجب دفع حوالي 6 ملايين جنيه إسترليني لفك ارتباطه مع الفريق السعودي.

وسبق أن أشارت تقارير صحفية أيضا إلى دخول مدرب الاتحاد ضمن المرشحين لتدريب نادي ليدز يونايتد، وولفرهامبتون الإنجليزيين.