صن داونز يعبر شباب بلوزداد ويضرب موعدا مع الوداد في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
تأهل صن داونز إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز في مجموع المباراتين.
اقتنص فريق صن داونز فوزا مثيرا على حساب منافسه شباب بلوزداد بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وسجل سيمبا زواني الهدف الأول لصالح صن داونز في الدقيقة 45، بينما أضاف مورينا الهدف الثاني في الدقيقة 49 من عمر اللقاء.
بينما جاء هدف شباب بلوزداد الوحيد عن طريق سفيان بوشار بالدقيقة 24 من عمر الشوط الأول.
وبهذه النتيجة، تأهل صن داونز إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز في مجموع المباراتين بنتيجة 6-2 ليواجه منافسه الوداد المغربي.
ويستضيف الوداد، نظيره صن داونز، ذهابًا في أحد يومي 12 و13 مايو المقبل، فيما يلتقي الطرفان إيابًا على أرض بطل جنوب أفريقيا، أحد يومي 19 و20 من الشهر نفسه.