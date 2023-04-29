صن داونز يعبر شباب بلوزداد ويضرب موعدا مع الوداد في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

اقتنص فريق صن داونز فوزا مثيرا على حساب منافسه شباب بلوزداد بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسجل سيمبا زواني الهدف الأول لصالح صن داونز في الدقيقة 45، بينما أضاف مورينا الهدف الثاني في الدقيقة 49 من عمر اللقاء.