سالم الدوسري يحقق أرقامًا قياسية رائعة بهدفيه في مباراة الهلال ضد فلامنغو بمونديال الأندية

حفر سالم الدوسري، نجم نادي الهلال السعودي، اسمه في تاريخ كأس العالم للأندية، بعدما أحرز هدفين للهلال أمام فلامنغو البرازيلي من ركلتي جزاء، في الشوط الأول من مباراة الفريقين بنصف نهائي كأس العالم الأندية، التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب طنجة.

وبات "الدوسري" خامس لاعب في تاريخ مونديال الأندية يسجل أهدافًا في 3 نسخ مختلفة من البطولة.

ولم يحقق هذا الإنجاز سوى كريستيانو رونالدو، وغاريث بيل، وليونيل ميسي، وحسين الشحات.

وعادل "الدوسري" رقم محمد أبو تريكة، نجم الأهلي المصري الأسبق، كأكثر لاعب عربي تسجيلًا للأهداف في تاريخ كأس العالم للأندية برصيد 4 أهداف.