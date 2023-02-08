سالم الدوسري يحقق أرقامًا قياسية رائعة بهدفيه في مباراة الهلال ضد فلامنغو بمونديال الأندية
حفر سالم الدوسري، نجم نادي الهلال السعودي، اسمه في تاريخ كأس العالم للأندية، بعدما أحرز هدفين للهلال أمام فلامنغو البرازيلي من ركلتي جزاء، في الشوط الأول من مباراة الفريقين بنصف نهائي كأس العالم الأندية، التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب طنجة.
وبات "الدوسري" خامس لاعب في تاريخ مونديال الأندية يسجل أهدافًا في 3 نسخ مختلفة من البطولة.
ولم يحقق هذا الإنجاز سوى كريستيانو رونالدو، وغاريث بيل، وليونيل ميسي، وحسين الشحات.
وعادل "الدوسري" رقم محمد أبو تريكة، نجم الأهلي المصري الأسبق، كأكثر لاعب عربي تسجيلًا للأهداف في تاريخ كأس العالم للأندية برصيد 4 أهداف.
ويشارك "الدوسري" مع الهلال للمرة الثالثة في كأس العالم للأندية، بعد تواجده برفقة الزعيم من قبل في نسختي 2019 و2021.
كما أن "الدوسري" بات هداف السعودية في مونديال الأندية، إذ رفع رصيده إلى 4 أهداف متخطيًا محمد نور نجم الاتحاد السابق صاحب الهدفين.
وتأهل الهلال إلى نصف النهائي بعد تغلبه على الوداد المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد التعادل بنتيجة 1-1 في لقاء الدور الثاني للنسخة الحالية المقامة في المغرب.
وسبق أن لعب الهلال ضد فلامنغو في نصف نهائي كأس العالم للأندية، يوم الـ17 من ديسمبر 2019، وفاز الفريق البرازيلي بنتيجة 3-1.
وحقق الهلال السعودي المركز الرابع في مشاركاته السابقة في نسختي 2019 و2021، وتأهل الفريق الأزرق إلى نصف النهائي للمرة الثالثة على التوالي.
ويشارك فلامنغو للمرة الثانية في مونديال الأندية بعد نسخة 2019 حين خسر في اللقاء النهائي بنتيجة 1-0.