الزمالك ينجو من فخ بروكسي ويتأهل إلى دور الـ16 في كأس مصر
قلب نادي الزمالك تأخره إلى فوز ثمين على نظيره بروكسي، بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.
وسجل كامل كابوريا الهدف الأول لفريق بروكسي في الدقيقة السابعة مستغلًا خطأ حاتم سكر مدافع الزمالك.
واستطاع حاتم سكر أن يسجل هدف التعادل للزمالك الأول في الدقيقة 42 من تسديدة صاروخية من حدود منطقة الجزاء.
ليعود ويسجل أحمد جمعة الهدف الثاني لبروكسي في الدقيقة 56 عن طريق ركلة جزاء نجح في تنفيذها.
ثم جاء هدف تعادل الثاني للزمالك عن طريق حمزة المثلوثي في الدقيقة 78 من ضربة رأس.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل (2-2) لتتجه بعد ذلك إلى أشواط إضافية.
وفي الدقيقة 99 من الشوط الإضافي الأول، أحرز سيف الدين الجزيري الهدف الثالث للفريق الأبيض مستغلا عرضية مصطفى شلبي المتقنة.
وبهذه النتيجة، تأهل الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، حيث سيلاقي الفائز من مباراة فاركو والاتصالات.