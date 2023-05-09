الزمالك ينجو من فخ بروكسي ويتأهل إلى دور الـ16 في كأس مصر

قلب نادي الزمالك تأخره إلى فوز ثمين على نظيره بروكسي، بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وسجل كامل كابوريا الهدف الأول لفريق بروكسي في الدقيقة السابعة مستغلًا خطأ حاتم سكر مدافع الزمالك.

واستطاع حاتم سكر أن يسجل هدف التعادل للزمالك الأول في الدقيقة 42 من تسديدة صاروخية من حدود منطقة الجزاء.