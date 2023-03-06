الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة شباب الأهلي ضد العين في كأس رئيس الإمارات
تنطلق اليوم الإثنين منافسات ربع نهائي كأس رئيس الإمارات بمواجهتين الأولى تجمع بين عجمان وضيفه البطائح.
وتتجه الأنظار للمواجهة الثانية التي تجمع بين شباب الأهلي دبي والعين في نهائي مبكر للبطولة.
وتستعرض "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز تفاصيل وملامح مباراة شباب الأهلي والعين في كأس رئيس الإمارات.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب "راشد" الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الإثنين بتوقيت الإمارات.
وتذاع المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1 بصوت المعلق عامر عبدالله، كما تذاع عبر قناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبد الله السعدي، وقناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق عبد الحميد الجسمي.
مشوار الفريقين
تخطى شباب الأهلي عقبة الوحدة في دور الـ32 بنتيجة 0-1 ثم تغلب على نادي الإمارات في دور الـ16 بنتيجة 0-2.
وتأهل العين بعدما فاز على دبا الفجيرة بنتيجة 0-4 في دور الـ32 ثم فاز على خورفكان بنتيجة 0-1 في دور الـ16.
وفاز شباب الأهلي في آخر لقاء ضد العين بنتيجة 1-2 يوم الـ29 من أكتوبر الماضي ببطولة الدوري.
وكان آخر لقاء بين الفريقين في كأس رئيس الدولة يوم الـ25 من أبريل 2018 في نصف النهائي وفاز العين بنتيجة 0-6.
أسلحة شباب الأهلي
يأمل شباب الأهلي تحقيق الفوز على العين وتعزيز توهجه بعدما تصدر ترتيب الدوري، كما إنه يسعى لتعويض خروجه من كأس الرابطة على يد الجزيرة بركلات الترجيح.
وقال البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني لفريق شباب الأهلي، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن فريقه يبحث عن تحقيق الفوز وحصد التأهل.
وأوضح أن العين فريق كبير ويملك نفس الدوافع للفوز، مؤكدًا أن فريقه جاهز للمباراة ويحترم منافسه ولكنه سيلعب للانتصار.
ويعتمد شباب الأهلي على تشكيلة تضم حارس المرمى ماجد ناصر ويقود خط الدفاع وليد عباس ومحمد مرزوق وأحمد جميل وبدر ناصر.
ويقود خط الوسط أحمد نور الله وبجواره عزيز جانييف ويحيى الغساني وفيديريكو كارتابيا بينما يقود الهجوم عمر خريبين ويوري سيزار في غياب القناص إيغور جيسوس.
أوراق العين
يتحفز العين لمواصلة انتصاراته بعدما حقق الفوز في آخر 6 مواجهات خاضها في الدوري ولم يخسر سوى أمام الشارقة في السوبر خلال العام الجاري.
وقال الأوكراني سيرجي ريبيروف، المدير الفني لفريق العين، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن العين يتطلع لتحقيق الفوز وحسم التأهل موضحًا أن توالي المباربات نقطة تعاني منها كافة الأندية وليس العين وحده والجميع مطالب ببذل المزيد من الجهد.
وأشار إلى أن الجميع يدرك أهمية لقاء شباب الأهلي ومواصلة المشوار في كأس رئيس الإمارات، كما أن الجماهير تترقب قمة مثيرة ووجبة كروية دسمة.
ويعتمد العين على تشكيلة تضم حارس المرمى خالد عيسى وأمامه الرباعي بندر الأحبابي وكوامي أوتون وتين جيدفاج وإيريك جورجينيس في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط أحمد برمان وخالد البلوشي وأندريه يارمولينكو أو ماتياس بالاسيوس وسفيان رحيمي مع ثنائي الهجوم كايو كانيدو ولابا كودجو.
وقال أحمد عبدالحليم، مدرب الوحدة الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن المواجهة ستكون قوية وصعبة بين فريقين يبحثان عن التتويج باللقب.
وأشار إلى أن صراع الدوري سيلقي بظلاله على مواجهة الكأس خاصة أن العين لديه مواجهة صعبة أيضًا ضد الوحدة كما إن شباب الأهلي متصدر لترتيب الدوري.
وأكد أن الفريقين قد يعتمدان على بعض الوجوه الواعدة في تشكيلة المباريات كنوع من التدوير في ظل توالي المباريات.