الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة شباب الأهلي ضد العين في كأس رئيس الإمارات

مشوار الفريقين

تخطى شباب الأهلي عقبة الوحدة في دور الـ32 بنتيجة 0-1 ثم تغلب على نادي الإمارات في دور الـ16 بنتيجة 0-2.

وتأهل العين بعدما فاز على دبا الفجيرة بنتيجة 0-4 في دور الـ32 ثم فاز على خورفكان بنتيجة 0-1 في دور الـ16.

وفاز شباب الأهلي في آخر لقاء ضد العين بنتيجة 1-2 يوم الـ29 من أكتوبر الماضي ببطولة الدوري.

وكان آخر لقاء بين الفريقين في كأس رئيس الدولة يوم الـ25 من أبريل 2018 في نصف النهائي وفاز العين بنتيجة 0-6.