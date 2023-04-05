ترتيب الدوري المصري.. الزمالك يسقط أمام المصري البورسعيدي

حقق فريق المصري البورسعيدي مفاجأة قوية بفوزه على ضيفه الزمالك بعدما حول تأخره بهدفين إلى الفوز بنتيجة (3-2)، اليوم الثلاثاء، على ملعب برج العرب في الإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 22 للدوري المصري.

وتقدم الزمالك مبكرًا بعد مرور 13 ثانية عن طريق هدف ذاتي سجله الجزائري عماد الدين بوبكر في مرمى المصري بالخطأ، ثم أضاف ناصر منسي الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 21.

وانتفض المصري بعدما سجل محمد عبد اللطيف جريندو هدفًا في الدقيقة 24 ثم أضاف إسلام أبوسليمة في الدقيقة 60 الهدف الثاني، وأحرز البديل عبده يحيى هدف الفوز في الدقيقة 87.

وبهذه النتيجة تلقَّى الزمالك بقيادة مدربه المؤقت أحمد عبد المقصود الهزيمة السادسة بالدوري هذا الموسم، وتوقف رصيده عند 33 نقطة في المركز الخامس بينما ارتفع رصيد المصري بقيادة مدربه حسام حسن إلى 31 نقطة في المركز السابع.